Shakira se la vive facturando hoy en día, pero en 1991 un agente musical rechazó ser su representante.

Ahora, el arrepentido manager quiere llevarse al menos un pequeña tajada de los miles de pesos que Shakira genera por minuto.

¿Cómo? Vendiendo algo que seguramente los fans de Shakira considerarán una joya musical: el primer álbum que grabó la cantante colombiana cuando tenía sólo 14 años.

Shakira tendrá exposición en el Museo de los Grammy (Agencia México)

Agente musical dijo que “por cortesía” aceptó el disco de Shakira, pero no le interesó

A principios de los 90, Jaume Estruch, actual director de la agencia de artistas Barcelona Animació, tenía su oficina de representación en el barrio de Guinardó, en España.

Según contó a la agencia EFE, en el mismo edificio estaba un tío de Shakira, quien le regaló un casete promocional de Shakira, intentando que aceptara ser su representante.

“Un día mi vecino bajó a verme al despacho para decirme que su sobrina era cantante en Colombia y estaba buscando representante en España”, contó Estruch.

El representante dijo que por cortesía aceptó el que sería el primer álbum -en versión casete- de Shakira: “Amablemente le dije que no me interesaba, pero me quedé con el casete”.

Shakira (Shakira Instagram @shakira)

Representante que rechazó a Shakira ahora quiere beneficiarse de su éxito

Ahora que Shakira se ha convertido en una estrella de fama mundial, el maganer quiere obtener aunque sea un pequeño porcentaje de los miles de millones de pesos que la cantante genera por minuto.

Su objetivo es casi un hecho que se hará realidad, pues Estruch planea vender el casete de la marca TDK, en cuya carátula aparece Shakira apoyada en un árbol.

El primer álbum de Shakira , titulado ‘Magia’, contiene nueve canciones e incluye temas compuestos por ella como “Sueños”, “Cazador de amor”, “Gafas oscuras” o “Necesito de ti”.

Desúés de 30 años guardando el casete, Estruch está dispuesto a venderlo en el portal Todo Colección, donde se oferta en más de 23 mil 500 pesos mexicanos.

“Me gusta Shakira, pero no soy fan, y seguro que hay alguno al que le puede interesar”, comentó Estruch.

Shakira, cantante. (shakira)

Cinco años después, Shakira se convirtió en una superestrella de Latinoamérica

Sobre la oportunidad perdida de representar a una estrella de fama mundial, Estruch adjudicó lo sucedido a su falta de experiencia, pues en ese entonecs tenía sólo 31 años.

“Son cosas que pasan, una anécdota en el camino”, aseguró, aunque admitió que a veces ha pensado que “igual podía estar ahí” con ella.

El disco ‘Magia’, de Shakira resultó ser “desastroso”, pues se vendieron pocas unidades, según comentó el manager.

Entonces Shakira “no hacía los gorgoritos” que la caracterizan, pero siguió intentándolo y “otro mánager le dijo que cambiara el registro”, explicó.

Cinco años después, Shakira lanzó al mercado si disco ‘Pies Descalzos’, que fue un éxito en toda América Latina y fue punta de lanza para la carrera que tiene hoy día.

Estruch sigue siendo representante artístico y organizador de espectáculos; tiene actualmente oficinas en Barcelona y en Andorra.

Shakira podría enfrentar varios años de cárcel por fraude fiscal (Greg Allen/Invision/AP, archivo / Greg Allen/Invision/AP)

Con información de EFE.