En redes sociales se ha extendido el rumor de que Clara Chía de 24 años, novia de Gerard Piqué, es una mujer trans; lo cual ha exhibido la transfobia que hay en redes sociales por parte de los usuarios.

En TikTok, Twitter y redes sociales se ha extendido el rumor de que supuestamente Clara Chía, quien es la actual novia de Gerard Piqué -36 años-, es en realidad una mujer trans.

Y es que este rumor asegura que de hecho Gerard Piqué tiene conocimiento de que Clara Chía es una mujer trans y la ha apoyado con el proceso.

No obstante, este rumor no solo se ha sumado al odio hacia Clara Chía, novia de Gerard Piqué, sino que ha exhibido la transfobia en las redes sociales.

Usuarios defienden a Clara Chía de comentarios transfobicos

Desde que se anunció la separación de Shakira de 46 años con Gerard Piqué y su nuevo romance con Clara Chía, la estudiante de relaciones públicas ha sido objeto de comentarios de odio.

Y ahora que se ha extendido el rumor de que aparentemente Clara Chía es una mujer trans, los comentarios transfóbicos se han exhibido en redes sociales.

Lo cual ha provocado que varios usuarios -ya sean o no de la población LGBTI- salgan en defensa de Clara Chía.

Pues aseguran que el ciberbullying y acoso que está recibiendo Clara Chía no ha sido justo; incluso señalan que la presión de los medios y las redes sociales sobre ella podrían provocar un colapso que podría orillarse a la muerte.

Ya que incluso aseguran que sea Clara Chía o no mujer trans, eso no les da derecho a meterse en su vida o que no merezca estar con Gerard Piqué o cualquier otro hombre.

De momento, los rumores sobre si Clara Chía es o no mujer trans no han sido desmentidos; sin embargo, ha provocado oleadas de odio hacia la actual novia de Gerard Piqué.

Usuarios defienden a Clara Chía de la transfobia en redes (Especial)

