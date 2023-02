Shakira reveló en entrevista con el periodista Enrique Acevedo, de N+, que por fin se siente completa tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué.

A 8 meses de anunciar la ruptura con su pareja por más de 12 años, Shakira ofreció su primera entrevista, en la que reflexionó sobre el aprendizaje obtenido.

Así, una Shakira que aún luce dolida por la traición y por ver roto su sueño de tener una familia tradicional, aseguró sentirse más fuerte que nunca.

Esto, dijo Shakira, gracias a que hoy en día su felicidad sólo dependende de ella misma y no de la pareja que tenga a su lado.

Durante la charla, emitida el 27 de febrero en el noticiero En Punto, de Las Estrellas, Shakira confesó a Enrique Acevedo que su ruptura la hizo replantearse muchas ideas que tenía.

En específico, a cambiar su perspectiva sonbre lo que una mujer necesita para ser feliz y paa tener una familia.

“Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita a un hombre para completarse y también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contarán con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera”

Shakira reconoció en la entrevista con Enrique Acevedo que siempre ha sido muy dependiente emocionalmente de los hombres.

Ante ello, dijo, la ruptura con Gerard Piqué la ha llevado a ver las cosas desde otra perspectiva:

“Sí, he sido una enamorada del amor y hoy creo que esa historieta de alguna manera he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día”

