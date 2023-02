La nueva canción de Shakira y Karol G ‘TQG’ ya ha sido lanzada y ahora los memes empoderan a los usuarios; siempre y cuando no seas Piqué o Anuel AA.

TQG es la nueva canción de Shakira de 46 años de edad y Karol G de 32, la cual ya ha desatado una ola de memes empoderados.

Y es que la nueva canción de Shakira y Karol G, TQG hacen referencia a sus relaciones y sus ex parejas: Piqué de 36 años y Anuel AA de 30.

Pues tal y como hacen referencia los memes, tanto Karol G como Shakira han explotado las redes gracias a la letra de empoderamiento que tiene TQG.

TQG, la nueva canción de Shakira y Karol G la cual viene en su nuevo álbum lanzado este 24 de febrero llamado ‘Mañana será bonito’, se ha convertido en la sensación de las redes sociales.

Por lo mismo, los memes que empoderan a los usuarios ya se han apropiado de todas las redes sociales, sepultando a Piqué y a Anuel AA, ex parejas de Shakira y Karol G.

Y es que si bien la canción TQG de Shakira y Karol G no menciona explícitamente los nombres de Piqué o Anuel AA, sí hace referencia a lo que vivieron en sus relaciones.

Hay versos en la letra de TQG de Shakira y Karol G como:

“Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo las historias.”

Karol G