Ya no es solamente Shakira la que factura ¿recuerdas la primera foto de Piqué con Clara Chía? Pues gracias a esta, el exfutbolista estaría percibiendo más de un millón de pesos.

Aunque ha sido muy funado, Piqué -de 36 años de edad-, está sacando provecho de la situación adversa que vive con Shakira ante los medios de comunicación.

Gracias a la publicación con Clara Chía -de 24 años de edad-, Gerard Piqué se convirtió en el segundo exfutbolista que más cotiza en sus redes sociales; y eso que solo tiene fotos de él.

Piqué ganó más de un millón de pesos por foto con Clara Chía

Gerard Piqué se pudo haber retirado como futbolista, pero eso no quiere decir que no esté facturando y no, no hablamos de la Kings League.

Según el estudio desarrollado por Ticketgum, Piqué se convirtió en el segundo futbolista en facturar más altas sus redes sociales. Esto luego de la foto con Clara Chía.

Clara Chía y Gerard Piqué (Instagram | @@3gerardpique)

El pasado 25 de enero, el exfutbolista, aún en medio de la controversia por su infidelidad, publicó en su Instagram su primera foto junto a su novia Clara Chía.

Y aunque sí que fueron funados por su “descaro”, resultó que la publicación hizo que Piqué ganara un millón 314 mil 569 pesos.

Así es tan solo con un post, que ni descripción amorosa tiene, Piqué logró hacer lo que Shakira le cantó: facturar.

Y gracias a esta publicación junto a su amorcito, el exfutbolista del Barcelona, logró sumarse a la lista de los deportistas que más ganan en Instagram.

Gracias a su foto con Clara Chía, Piqué se convirtió en el segundo deportista que más gana en Instagram

Desde su sillón, sin el mínimo de esfuerzo y con solo una fotografía, Piqué logró colarse a la lista de los futbolistas que más cotizan en Instagram, obteniendo el segundo lugar.

Aunque el Instagram del español está lleno de selfies suyas con una misma pose, ya está logrando ganarse la categoría de ‘influencer’, además de la de exfutbolista que ya tiene.

Ya ni tanto esfuerzo desgastándose las rodillas jugando futbol; ahora lo puede hacer simplemente con una selfie a la que ni descripción tiene necesidad de poner.

Así está la lista actual de los futbolistas que ya la hacen de influencers en Instagram, donde Piqué está en el segundo lugar:

Gareth Bale 3 millones 23 mil 509 pesos

Gerard Piqué 1 millón 314 mil 569 pesos

Franck Ribéry 469 mil 489 pesos

Blaise Matuidi 338 mil 32 pesos

Jack Wilshere 131 mil 46 pesos

Carlos Tevez 123 mil 04 pesos

Laurent Koscielny 124 mil 17 pesos

John Obi Mikel 115 mil 06 pesos

Adebayo Akinfenwa 88 mil 28 pesos

Martin Sktel 82 mil 65 pesos

Con información de Infobae.