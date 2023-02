La tiradera de Shakira sigue, pero ahora se tomó de Karol G para armar “TQG”, la canción con la que ya hasta relacionan a Anuel AA por la letra que tiene.

Desde hace semanas se había antelado que Shakira -de 46 años de edad- sacaría una canción con Karol G y hasta se hablaba de merch.

Y es que sin darnos cuenta, Karol G -de 32 años de edad- reveló desde tiempo atrás el significado de la abreviatura “TQG” la canción que hoy canta con Shakira.

Así que te compartimos qué significa “TQG” y cómo se podría traducir la letra de esta nueva y primera colaboración de las colombianas Shakira y Karol G.

Por primera vez las colombianas juntaron su talento y lanzaron “TQG”, y aunque seguramente ya escuchaste la letra completa te seguirás preguntas ¿qué rayos es “TQG”?

Y es que la realidad es que en toda la canción solo una vez se menciona el significado de “TQG”, aunque entre todos los versos puede que no los distingas bien.

“TQG” significa Te Quedé Grande / Te Quedó Grande.

Recordemos que Karol G, en un partido de la NBA fue captada con una playera con la leyenda ‘Te Quedó Grande’ y desde ahí muchos apuntaban a que hacía alusión al BZRP de Shakira.

Pero ahora no es Shakira quien menciona la frase en “TQG”, sino Karol G para ella misma, “Y que Te Quedó Grande la Bichota”.

La barranquillera solo refiere a que es TQM, pero también TQG; “TQM, pero TQG”.

Ahora que ya sabes qué significa “TQG” deberás de suponer que ya hay muchos que se están proclamando en redes sociales como que es la nueva tiradera de Shakira y Karol G.

Y claro, como habla de “TQG” Shakira se la estaría dedicando a Piqué -de 36 años de edad- y Karol G a su ex Anuel AA -de 30 años de edad-, pero ¿es real?

Aunque el significado de la letra solo lo sabrán ellas, a los oídos de sus fans, seguidores y espectadores queda claro que sí que va dedicada a sus exparejas.

Primero es de aclarar que se menciona que ellos ya tienen novias (y sí pasó), pero pese a todo eso él sigue dando like a sus imágenes y viendo sus historias (¿será?).

Asimismo, ambas hacen mención de que él las sigue buscando, mientras a su nueva novia le da otra cara, “qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito”.

Además ambas subrayan que están mejor sin él, pues llegó el dinero y la mala suerte se acabó.

Y si lo que quieres es interpretarla tú mismo, acá te dejamos la letra completa de “TQG” la colaboración de Shakira y Karol G.

“La que te diga que un vacío se llenó con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste

Te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias

Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido

Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río

No tengo tiempo pa’ lo que no aporte

Ya cambié mi norte

Haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los shows, el parking, el pasaporte

Estoy más dura dicen los reportes

Ahora tú quieres volver

Se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota

Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande la Bichota

Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

Tú te fuiste, yo me puse triple M

Más buena, más dura, más level

Volver contigo never

Tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven

Y quiere volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Tú buscando por fuera la comida

Yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Te ves feliz con tu nueva vida

Pero... si ella supieras que me buscas todavía

Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito

Mi amor es que usted se alejó mucho

Y ya de lejos no veo, bebé

TQM, pero TQG... Barranquilla, Medallo”.

Letra de TQG de Shakira y Karol G.