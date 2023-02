Las referencias de la nueva canción de Shakira y Karol G, no solo esconden los nombres de Piqué y Anuel AA, pues TQG también hace alusión a The Truman Show.

Sin duda el tema del momento es la canción de Shakira y Karol G, TQG la cual ya está dando mucho de qué hablar y que ha sorprendido a otros tantos.

Pues se trata de la esperada colaboración entre las colombianas Shakira y Karol G, y por lo que la canción TQG envía un contundente mensaje no solo desde la letra, sino también a través del videoclip.

Karol G y Shakira en el video TQG. (YouTube/ Karol G / Tomada de video)

Shakira y Karol G viven su The Truman Show con su canción TQG

A través de su canción TQG, las cantantes colombianas Shakira -de 36 años de edad- y Karol G -de 32 años de edad- viven su The Truman Show.

Ya que el video de TQG, la nueva canción de Shakira y Karol G tiene guiños a la película The Truman Show que fuera protagonizada en 1998 por el actor Jim Carrey -de 61 años de edad-.

A lo que la trama de The Truman Show era sobre la vida de Truman Burbank, quien pareciera ser un hombre normal, sin embargo su vida era filmada las 24 horas del día, convirtiéndose en un reality que era transmitido a todo el mundo sin que él lo supiera.

Por lo que en referencia a The Truman Show en el video de TQG de Shakira y Karol G, son dos las escenas que lo hacen.

Escena de pantallas viendo a Shakira y Karol G tal como Truman Burbank era visto por todo el mundo Escena de la escalera cuando Truman Burbank descubre y escapa de su realidad falsa, ahora Shakira y Karol G lo hacen

La referencia de la canción de Shakira y Karol G, TQG, a The Truman Show

Con estas dos referencias, parece ser que Shakira y Karol G llevan a la lógica sus vidas con The Truman Show

Ya que al dar explicación, Shakira y Karol G se vieron en el ojo del público, tras sus separaciones con Piqué -de 36 años de edad- y Anuel AA -de 30 años de edad- respectivamente.

Asimismo, la escena final The Truman Show hace referencia al término de la mentira, lo mismo caso que para Shakira y Karol G en sus relaciones.

La referencia de la canción de Shakira y Karol G, TQG, a The Truman Show (Captura de video)

La referencia de la canción de Shakira y Karol G, TQG, a The Truman Show (Paramount Pictures )

¿Qué otras referencias al cine hacen Shakira y Karol G en el video de TQG?

En redes internautas, no solo han encontrado referencia de The Truman Show en video de TQG de Shakira y Karol G, si no también hay bastantes al cine, pero ¿cuáles otras son?

Pues para muchos el video de TQG de Shakira y Karol G también aparecen escenas que pueden referirse a las películas:

Kill Bill

Matrix

Blade Runner

Luego de que usuarios de redes sociales, asociaron la escena en la nieve con la primera cinta de Kill Bill, donde hay una lucha entre dos guerreras, pero con Shakira y Karol G podemos ver a dos mujeres empoderadas.

Por otra parte, la escena de referencia de Matrix sería la caída al vacío de Karol G mientras que Shakira parece estar levitando, lo que lleva a pensar en Neo y sus diferentes momentos en la cinta de ciencia ficción.

Por último, también muchos aseguran que Shakira y Karol G en el video de TQG hacen referencia a la cinta de culto Blade Runner.

Esto en el momento que aparece Karol G en mitad de una ciudad llena de neones, que para muchos les hace recordar los planos de Blade Runner y por lo que muchos se preguntas ¿serán las colombianas las replicantes?

Sin duda, con todo esto Shakira y Karol G nos dieron un tema del cual vamos hablar mucho con sus tantas referencias en la letra y en su video.