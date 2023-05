Tras recibir el premio Billboard a la Mujer del Año, Shakira de 46 años se sinceró en su discurso y habló sobre la infidelidad de su ex pareja, Gerard Piqué.

Como parte de su discurso tras recibir el premio Billboard a la Mujer del Año, Shakira habló de sus experiencias pero también, de la infidelidad de Gerard Piqué de 36 años.

La gala en donde Shakira recibió el premio a la Mujer del Año, fue realizada por Billboard en la primera edición de Mujeres Latinas en la Música.

Y no por nada el discurso de Shakira fue ovacionado por todos los presentes durante el recibimiento de su premio a Mujer del Año, en donde tocó temas sobre la infidelidad y cómo perciben a la mujer.

“Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos, somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser”

Tras ser galardonada con el premio a la Mujer del Año por parte de Billboard, Shakira dio un emocionante discurso sobre ser mujer y la infidelidad de Gerard Piqué.

Pues entre sus palabras, Shakira reveló que llega un punto en la vida de cada mujer cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo.

Posteriormente, la colombiana hizo referencia a la fidelidad, un tema sensible debido a lo que pasó durante el último año sobre la infidelidad de Gerard Piqué, con quien estuvo 12 años.

“Ya no importa tanto si alguien te es fiel o te es infiel, lo que importa verdaderamente es que sigues siendo fiel a ti misma… Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música que me puso en el camino de regreso a mi misma”

