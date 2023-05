Clara Chía, la novia de Gerard Piqué, está pidiendo algo imposible en su relación, pues se cree que no está soportando que Shakira siga presente en la vida del futbolista.

Parece ser que a Clara Chía -de 24 años de edad- poco le importan los hijos que Gerard Piqué tiene con Shakira, pues no estaría soportando que la pareja siga en contacto.

Y en el intento de huir de los paparazzis que la rodean por el escándalo con Gerard Piqué -de 36 años de edad- se fue a donde puede pasear sin temor a ser captada.

Al parecer, Clara Chía quiere que Gerard Piqué sea un padre desobligado, pues anda quejándose de que el futbolista aún esté en contacto con Shakira de 46 años de edad.

Pese a que la pareja conformada por Gerard Piqué y Shakira tiene dos hijos, la nueva novia del futbolista no estaría soportando que sigan en constante comunicación.

Esta información la dio a conocer el reportero Jordi Martin, el paparazzi de la pareja, para el programa ‘Amor y Fuego’.

Y es que hasta los mismos conductores del programa de Willax, señalaron “va a ser eterna” la presencia de Shakira en la vida de Gerard Piqué, por los dos hijos que tienen juntos.

Asimismo, de una forma más dura, Martin señaló “vas a tener que tragar con eso el resto de tu vida” apuntando que Shakira viene en paquete con el futbolista.

Recordemos que aunque Shakira ya se mudó de su casa en Madrid, España, para las convivencias del futbolista con sus hijos este tendría que ir a Miami por ellos.

Pues aunque ya no son vecinos Shakira y los papás de Gerard de Piqué, es claro que estarán en constante comunicación ambas familias.

En medio del revuelo que se armó sobre Shakira y Gerard Piqué, se aseguró que la novia del futbolista entró a una clínica por ataque de ansiedad severo.

Y es que luego de que se dio a conocer la infidelidad del futbolista con quien ahora es su novia, Clara Chía, los paparazzis no los han dejado en paz.

Ante ello, Jordi Martin, su paparazzi personal, contó que Clara Chía sigue lidiando con la ansiedad y hasta decidió volar a un país donde estas fotografías no sean permitidas.

“Dijo vámonos a Abu Dhabi, es un emirato árabe donde no se permite, donde no es legal hacer fotos robadas y no vamos a tener paparazzis”.

Jordi Martin, paparazzi.