Shakira y Anya Taylor-Joy presenciaron juntas el gol que llevó a España a ganar el Mundial 2026 y sus reacciones se volvieron virales.

Anna Taylor-Joy acudió a la final del Mundial 2026 para apoyar a Argentina y Shakira formó parte del cierre artístico del evento deportivo.

Así reaccionaron Anya Taylor-Joy y Shakira al triunfo de España en el Mundial 2026

Shakira y Anya Taylor-Joy compartieron palco en el MetLife Stadium de New Jersey y presenciaron juntas el gol que llevó a la victoria a España.

Anya Taylor-Joy llevaba una mascada con la bandera de Argentina y se mostró sorprendida ante el gol de España.

La actriz tenía la boca abierta y se llevó la mano al pecho, lo que confirmaba que estaba triste por el gol de España.

Shakira y Anya Taylor en el palco viendo el juego. me encanta que Shakira se mantuvo imparcial a pesar que sus niños le van a España, ella fue neutral cuando vino el gol pic.twitter.com/JeHBxcaXtm — Shakira World 💎 (@shakiracarla) July 20, 2026

La reacción de Shakira fue totalmente diferente, pues se mostró serena, feliz y algunas menciona que fue totalmente imparcial.

Hubo un momento donde Shakira sonrió y posteriormente se dirigió a Anya Taylor-Joy para decirle algo al oído.

Shakira había expresado su apoyo a la selección de España, ya que sus hijos son de este país.

Pero también quería que Argentina ganara la Copa del Mundo, ya que es gran aficionada de Messi.

Anya Taylor-Joy y Shakira reaccionaron al gol de España en el Mundial 2026 (Especial)

Shakira felicita a España y Argentina por su esfuerzo en el Mundial 2026

La cantante compartió un video en Instagram para celebrar a España por su triunfo en el Mundial 2026.

“Felicidades a mi gente de España. Es increíble las cosas que hemos vivido juntos a través de la música”, mencionó Shakira en su video e invitó a los españoles a celebrar con ellos en sus conciertos en este país.

Posteriormente, Shakira envió un mensaje a la afición argentina y a Messi: “A mi gente argentina, estoy muy orgullosa de ustedes, de Messi, el más grande”.

Shakira cerró su paso por el Mundial 2026, celebrando que la canción oficial “Dai dai” ha sido un éxito global en plataformas musicales como Spotify y iTunes.