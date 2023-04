Pese a que ya es un poco tarde para unirse al trend de Barbie, Shakira -de 46 años de edad- de todas formas lo hace y con todo e indirectas hacia Gerard Piqué.

Y es que cuando se estrenó el primer tráiler oficial de la película próxima a estrenarse, Barbie, surgió una nueva tendencia en las redes sociales.

Esta consistía en que cada persona podía realizar su propio póster como los que lanzaron para promocionar la película de Barbie para presentar al elenco.

A este trend se sumaron no solamente usuarios de las redes sociales, sino también algunas personalidades famosas de la música o la actuación.

Y aunque Shakira llegó tarde al trend de Barbie, no se le pasó la oportunidad de volver a tirar indirectas que terminaron por salpicar nuevamente a su ex, Gerard Piqué.

Shakira en la sesión con Bizarrap. (YouTube/ Bizarrap / Tomada de video)

Shakira en modo Barbie le recuerda a Gerard Piqué que es orgullosamente latinoamericana

Hace algunas semanas, Gerard Piqué -de 36 años de edad- volvió a estar en controversia debido a la forma en la cual se expresó de los latinoamericanos.

Fue durante una entrevista, que el ex de Shakira habló despectivamente acerca de ella y de sus fanáticos.

Pues mencionó el tipo de mensajes que recibe desde que la colombiana sacó sus éxitos musicales, que hablan en torno a su infidelidad con Clara Chía y su separación.

Es por lo anterior que el primer estilo de Barbie que compartió Shakira, vía historia de Instagram, fue la versión TQG.

Nombre de la canción que sacó junto con la también latinoamericana Karol G, misma que se puede escuchar de fondo además de la leyenda escrita:

“This Barbie is orgullosa de ser latinoamericana”. Shakira

Shakira como Barbie le recuerda a Gerard Piqué que es orgullosamente latinoamericana (Instagram | Captura de pantalla)

Shakira como Barbie, está fuera de la liga de Gerard Piqué

Hubo una segunda versión de Barbie que Shakira compartió para terminar de salpicar a Gerard Piqué, la Music Session #53.

Como de seguro recordarás, esta fue la canción que la colombiana lanzó en colaboración con BZRP, la cual se coronó como la tiradera oficial del exfutbolista.

Para acompañar la foto, Shakira colocó la frase “This Barbie is out of your league”, que se traduce como “esta Barbie está fuera de tu liga”.

Lo cual no solamente es una clara referencia la letra de la canción, en la cual Shakira canta que ella siempre fue demasiado para alguien como Piqué.

Sino que también podría ser una indirecta a la Kings League, un torneo de fútbol creado por Gerard Piqué.