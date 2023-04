La apertura de la Queens League tras el éxito de la King’s League de Gerard Piqué de 36 años de edad, ha estado en boca de todos; pero ahora Kun Agüero quiere fichar a Shakira.

Kun Agüero de 34 años de edad ha expresado sus deseos por fichar a Shakira de 46 años de edad a la nueva Queen League.

Y es que tras darse a conocer los equipos para la Queens League el pasado 16 de abril, Kun Agüero ya propuso a Shakira como una de las integrantes de su equipo ‘Kunitas’.

Cabe recordar que el ex futbolista argentino, Kun Agüero ha sido uno de los principales bromistas a Gerard Piqué respecto a Shakira.

Esto desde que la relación entre Gerard Piqué y Shakira terminó y desde que la cantante le dedicó su canción BZRP de 24 años.

Por lo que no era de sorprender que ahora en una de sus nuevas transmisiones por Twitch, el Kun Agüero revelara sus deseos de tener a Shakira jugando en su equipo para la Queens League de Gerard Piqué.

“Vos imagínate jugando a Shakira para Kuni Sports y que el presidente sea Gerard Piqué” Kun Agüero

Kun Agüero dice que quiere a Shakira en la Queens League y “que se pudra todo”

Durante una de sus transmisiones pro Twitch con la periodista deportiva Morena Beltrán de 24 años de edad, el ex futbolista argentino Sergio Leonel Agüero del Castillo, mejor conocido como el Kun Agüero, reveló sus deseos por fichar a Shakira en la Queens League.

Pues incluso señaló que no habría problema, ya que incluso “Gemita”, ex novia de TheGrefg estaba dentro de la Queens League, por lo que Kun Agüero no veía problema en fichar a Shakira.

De hecho, Kun Agüero comentó que ahora mismo él se encuentra en Miami , es decir que está en la misma ubicación a donde se mudó Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha de 10 y 8 años respectivamente.