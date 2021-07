Sergio Mayer le responde a Luis de Alba: “México debe de hacer cosas majestuosas, no pedorreces”

A finales de mes de junio, Luis de Alba fue cuestionado sobre la decisión de Sergio Mayer de suspender las funciones de su espectáculo ‘ Sie7e ’.

En ese momento Luis de Alba criticó el show pues consideró que no se notaba que era una obra mexicana al contar con música en inglés, “mejor que la pongan en Broadway”.

Sergio Mayer decidió responderle a Luis de Alba asegurando que en México se deben de hacer cosas grandes y no solo presentar en los teatros “pedorreces”.

Luis de Alba se mostró molesto luego de que Sergio Mayer reveló que suspendería las funciones de su espectáculo ‘Sie7e’ por el aumento de los casos de Covid-19.

Sus declaraciones causaron gran polémica, pues muchas personas creyeron que esta medida afectaba a todos los teatros. Situación que molestó a algunos productores, pues trataban de incitar a las personas a ir las obras.

Luis de Alba fue uno de los que mostró su inconformidad al señalar que solo generó controversia.

En sus declaraciones Luis de Alba se pronunció contra el espectáculo ‘Sie7e’ de Sergio Mayer.

“A mí no, nada… porque no me gustó, si te gusta si te satisface ok, pero no me gustó. No somos de los divos niños bonitos que creen que sus producciones, copias en inglés, (ahora es) ¿una obra mexicana?… está medio rarito eso ¿no?, mejor que la pongan en Broadway”

Luis de Alba