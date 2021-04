Luis de Alba llama a Enrique Guzmán “patán”

En entrevista Luis de Alba señaló que las actitudes que ha tenido Enrique Guzmán de amenazar a las personas no son de hombres sino de patanes.

Luis de Alba fue cuestionado sobre la polémica que envuelve a Enrique Guzmán luego de que Frida Sofía lo acusó por tocamientos indebidos.

En entrevista con varios medios el actor destacó que no quería hablar de la situación, pero señaló que el cantante tiene actitudes de un patán.

Luis de Alba: “Eso no es de hombres… es de patanes”

En el video compartido por ‘Sale el Sol’, Luis de Alba fue cuestionado sobre las acusaciones que realizó Frida Sofía en contra de Enrique Guzmán.

Aunque se mostró renuente a hablar sobre el tema, reconoció que el cantante es un gran amigo, pero es muy violento.

“Hace muchos años que lo conozco, lo admiro como artista mucho... es de carácter violento. No lo voy a juzgar, como amigo es amigo, pero yo no soy quién para juzgar, pero lo que hizo o están diciendo que hizo es difícil. Yo no lo puedo afirmar ni negar…” Luis de Alba

Ante la insistencia de los medios Luis de Alba habló sobre las amenazas que ha realizado a diferentes personas.

“Sí, pero yo no soy ‘balcón’ de eso, lo vi tratar a gente a veces mal… me lastima, me duele como amigo y como admirador de él” Luis de Alba

El comediante de 76 años recordó la amenaza que le hizo Enrique Guzmán a Carmen Salinas y señaló que eso no es de hombres sino de patanes.

“Ese tipo de amenaza que lanzó y con majaderías amenazando de muerte diciéndole a Carmen Salinas ‘voy a llevar al baile a esa pi$%& vieja’… Eso no es de hombres, ni de compañeros, ni de amigos... eso pues es de patanes y él sigue siendo así, así es” Luis de Alba

En el video Luis de Alba puntualizó que espera que las acusaciones de Frida Sofía sean falsas, porque sería algo terrible.

“Ojalá Dios quiera que no sea cierto lo de la niña, pero lo último que hizo, eso no Enrique… no va... te queremos, ¿pero matar?… no es de nosotros...” Luis de Alba

Antes de finalizar su entrevista el famoso reconoció que probablemente Enrique Guzmán se moleste con él por haber dado estas declaraciones.

“Sé lo que va a pasar... ‘tú que te metes p..&%$’, pero eso es cosa de amigos también” Luis de Alba

Luis de Alba fue claro y puntualizó que no sabe si el cantante necesite ayuda psicológica.