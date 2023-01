La actriz y cantante Selena Gomez protagonizó un emotivo momento junto a su hermana en los Globos de Oro 2023.

Fue previo a la ceremonia de premiación que Selena Gomez y su hermana Gracie Elliot Teefey de 8 años de edad, firmaron una anécdota para los Globos de Oro 2023, que se celebra hoy 10 de enero .

Dicha estampa la compartió en un video la cuenta de Instagram de los Globos de Oro 2023, los cuales se llevan a cabo desde el Hotel Hilton de Beverly Hills, California, Estados Unidos.

Selena Gómez (@selenagomez - Instagram)

En el clip se observa a una deslumbrante Selena Gomez luciendo un vestido purpura de mangas dramáticas de la casa de moda italiana Valentino.

Mientras es captada por los fotógrafos de los Globos de Oro 2023, Selena Gomez le dice a su pequeña hermana Gracie Elliot Teefey que pose junto a ella.

Al ser llamada por Selena Gomez, Gracie corre entusiasmada con una sonrisa para estar a un lado de su hermana y ser captada en los Globos de Oro 2023.

En redes, los fans de Selena Gomez aplaudieron el gesto que la actriz tuvo con su hermana, ya que se vio muy empática y linda al incluirla.

Selena Gomez y Jenna Ortega se roban los reflectores en la alfombra roja de los Globos de Oro 2023

Otra de las situaciones que dejó Selena Gomez en la edición 80 de los Globos de Oro fue cuando posó junto con su colega Jenna Ortega con quien compite en la misma categoría.

Ambas actrices juveniles, que viven grandes momentos en su carrera profesionales, robaron cámara previo a la ceremonia de premiación de los Globos de Oro 2023.

Jenna Ortega ha crecido como la espuma luego de su actuación en ‘Merlina’; por su parte, Selena Gomez brilla en la serie de televisión ‘Only Murders in the Building’.

Selena Gómez está nominada a los Globos de Oro 2023

Cabe destacar que Selena Gómez está nominada en la categoría “Mejor actriz de televisión musical o comedia”, de los Globos de Oro 2023.