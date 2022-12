Este lunes 12 de diciembre se ha dado a conocer la lista de todos los nominados a los premios Globos de Oro 2023.

Premios que tras un año de haberse quedado sin transmisión televisiva, buscan reivindicarse tras el escándalo y el boicot a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés)

Por lo que la entrega de premios a los Globos de Oro 2023 se estará llevando a cabo el próximo martes 10 de enero desde el Hilton de Beverly Hills en California, Estados Unidos, con una ceremonia presentada por el comediante Jerrod Carmichael.

Asimismo, la entrega de la 80ª edición de los Globos de Oro 2023 será trasmistico en la televisión a través del canal estadounidense NBC.

Lo que significa que los Globos de Oro 2023 se podrán ver en México y lo más seguro será por TNT en punto de las 8:00 pm hora de la Ciudad de México.

Globos de Oro 2023 (Twitter @goldenglobes)

Estos son todos los nominados a los Globos de Oro 2023.

La lista de nominados a los Globos de Oro 2023 a lo mejor del cine y la televisión tiene varias sorpresas.

En la categoría para la televisión, las plataformas de streaming Netflix y HBO Max empataron con 14 nominaciones a los Globos de Oro 2023.

A lo que la quinta temporada de The Crown y la exitosa miniserie Monster: The Jeffrey Dahmer Story son las más mencionadas en las nominación a los Globos de Oro 2023 para Netflix.

Mientras que la segunda temporada de The White Lotus y el estreno de House of the Dragon lideran las nominaciones de HBO para los Globos de Oro 2023.

Asimismo, el mexicano Diego Luna de 42 años de edad se encuentra nominado a los Globos de Oro 2023 en la categoría como Mejor Actor de Serie de Drama por Andor.

Mientras que en cine la película The Banshees of Inisherin, del director angloirlandés Martin McDonagh, encabeza con ocho nominaciones la 80ª edición de los Globos de Oro 2023.

Además, pese a la polémica, el actor Brendan Fraser, de 54 años de edad, está nominado a los Globos de Oro 2023 a Mejor actor de película drama por su actuación en The Whale.

Recordemos que en 2018, Brendan Fraser señaló a Philip Berk, miembro de la HFPA y expresidente de la organización, de haberlo tocado inapropiadamente en un evento en 2003.

Globos de Oro 2023 (Twitter @goldenglobes)

Lista completa de los nominados a los Globos de Oro 2023

Aquí te dejamos la lista completa de los nominados a los Globos de Oro 2023 a lo mejor del cine y la televisión.

Cine - Globos de Oro 2023

Película de Drama

The Fabelmans

Top Gun: Maverick

Elvis

TÁR

Avatar: The Way Of The Water

Avatar 2

Actor de Drama

Austin Butler – Elvis

Brendan Fraser – The Whale

Bill Nighy – Living

Hugh Jackman – The Son

Jeremy Pope – The Inspection

Brendan Fraser (Joel C Ryan / Joel C Ryan/Invision/AP)

Actriz de Drama

Cate Blanchett – TÁR

Viola Davis – The Woman King

Michelle Williams – The Fabelmans

Olivia Colman – Empire Of Light

Ana de Armas – Blonde

Ana de Armas como Marilyn Monroe en 'Blonde' (Netflix )

Película de Comedia

Babylon

The Banshees Of Inisherin

Everything Everywhere All At Once

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Triangle Of Sadness

Babylon ( Paramount Pictures)

Actor de Comedia

Daniel Craig – Glass Onion: A Knives Out Mystery

Colin Farrell – The Banshees Of Inisherin

Diego Calva – Babylon

Ralph Fiennes – The Menu

Adam Driver – White Noise

Daniel Craig en la película 'Knives Out' (Lionsgate )

Actriz de Comedia

Margot Robbie – Babylon

Emma Thompson – Good Luck To You, Leo Grande

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All At Once

Anya Taylor-Joy – The Menu

Lesley Manville – Mrs. Harris Goes To Paris}

Anya Taylor-Joy durante la premier de "Last Night in Soho" (AP)

Actor de Reparto

Brendan Gleeson – The Banshees Of Inisherin

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All At Once

Eddie Redmayne – The Good Nurse

Brad Pitt – Babylon

Barry Keoghan – The Banshees Of Inisherin

La historia de una asesino la esta rompiendo en Netflix (Netflix )

Actriz de Reparto

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All At Once

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Kerry Condon – The Banshees Of Inisherin

Carey Mulligan – She Said

Dolly de Leon – Triangle Of Sadness

Black Panther también presenta sus posters oficiales

Guión

The Banshees Of Inisherin

Everything Everywhere All At Once

TÁR

The Fabelmans

Women Talking

Dirección

Steven Spielberg – The Fabelmans

Martin McDonough – The Banshees Of Inisherin

Baz Luhrmann – Elvis

James Cameron – Avatar: The Way Of The Water

The Daniels – Everything Everywhere All At Once

Steven Spielberg (Gage Skidmore)

Película Animada

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Puss In Boots: The Last Wish

Turning Red

Marcel The Shell With Shoes On

Inu-Oh

Pinocchio de Guillermo del Toro (Netflix )

Banda Sonora

Babylon

The Fabelmans

Women Talking

The Banshees Of Inisherin

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Canción Original

“Lift Me Up” – Black Panther: Wakanda Forever

“Hold My Hand” – Top Gun: Maverick

“Naatu Naatu” – RRR

“Carolina” – Where The Crawdads Sing

“Ciao Papa” – Guillermo del Toro’s Pinocchio

Película Internacional

Decision To Leave

RRR

All Quiet On The Western Front

Close

Argentina, 1985

Televisión - Globos de Oro 2023

Mejor Miniserie

The Dropout

The White Lotus

Black Bird

Dahmer

Pam & Tommy

Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer es la segunda serie más vista en Netflix (Netflix)

Actor de Miniserie

Taron Egerton - Black Bird

Colin Firth - The Staircase

Andrew Garfield - Under the Banner of Heaven

Evan Peters - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Sebastian Stan - Pam & Tommy

Evan Peters como Jeffrey Dahmer en la serie de Netflixie (Netflix)

Actriz de Miniserie

Lily James – Pam & Tommy

Amanda Seyfried – The Dropout

Jessica Chastain – George & Tammy

Julia Garner – Inventing Anna

Julia Roberts – Gaslit

Lily James como Pamela Anderson en ‘Pam & Tommy’ (@pamandtommyonhulu / Instagram)

Actor de reparto en Miniserie

F. Murray Abraham - The White Lotus

Domhnall Gleeson - The Patient

Paul Walter Hauser - Black Bird

Richard Jenkins - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Seth Rogen - Pam & Tommy

Actriz de reparto en Miniserie

Jennifer Coolidge - The White Lotus

Claire Danes - Fleishman Is In Trouble

Daisy Edgar-Jones Under - The Banner Of Heaven

Niecy Nash - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Aubrey Plaza - The White Lotus

Serie de Drama

House of the Dragon

Better Call Saul

The Crown

Severance

Ozark

House of the Dragon (HBO Max)

Actor de Drama

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Adam Scott – Severance

Kevin Costner – Yellowstone

Jeff Bridges – The Old Man

Diego Luna – Andor

Andor de Star Wars, protagonizada por Diego Luna, estrena espectacular tráiler (VIDEO) (Disney)

Actriz de Drama

Emma D’Arcy - House of the Dragon

Laura Linney - Ozark

Imelda Staunton - The Crown

Hilary Swank - Alaska Daily

Zendaya - Euphoria

Rhaenyra Targaryen (HBO)

Actor de Comedia

Donald Glover - Atlanta

Bill Hader - Barry

Steve Martin - Only Murders in the Building

Martin Short - Only Murders in the Building

Jeremy Allen White - The Bear

Premios Oscar 2022: ¿Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short serán los anfitriones? (@hulu - Instagram)

Actriz de Comedia

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Selena Gomez – Only Murders In The Building

Jean Smart – Hacks

Jenna Ortega – Wednesday

Kaley Cuoco - The Flight Attendant

Jenna Ortega y su baile en Merlina, se han convertido en el nuevo reto viral de TikTok (Netflix)

Actor de Reparto

John Lithgow - The Old Man

Jonathan Pryce - The Crown

John Turturro - Severance

Tyler James Williams - Abbott Elementary

Henry Winkler - Barry

Actriz de Reparto

Elizabeth Debicki - The Crown

Hannah Einbinder - Hacks

Julia Garner - Ozark

Janelle James - Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary