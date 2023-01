Netflix es una de las plataformas de streaming que cuenta con 5 películas que han sido nominadas a los Globos de Oro 2023 .

Los Globos de Oro son un evento a través del cual se premia a los mejores estrenos dentro del cine y la televisión.

Reconociendo el trabajo de actores, directores y equipo de producción que hacen posible la realización de estas producciones.

Escenario para la entrega de los Premios Globos de Oro (@ Golden Globes / Facebook)

Este 2023 se llevará a cabo la edición número 80 de los Globos de Oro, los cuales tendrán lugar el próximo 10 de enero.

Las sigiuentes 6 películas cuentan con algunas nominaciones dentro de los Globos de Oro. Además de que están disponibles en Netflix:

Pinocho

Glass Onion: A Knives Out Mystery

El ángel de la muerte

RRR (India)

All Quiet on the Western Front (Alemania)

Pinocho: película nominada a los Globos de Oro

Sin duda alguna Pinocho de Guillermo del Toro es una de las favoritas de la crítica y el público.

Estrenada en Netflix el pasado 9 de diciembre, cuenta la historia del popular títere de madera, pero a través de la peculiar visión del director mexicano.

Esta película está nominada en la categoría de Mejor película animada.

Glass Onion: A Knives Out Mystery: película nominada a los Globos de Oro

Glass Onion: A Knives Out Mystery es el estreno más reciente dentro de Netflix.

Esta película cuenta con una nominación en la categoría a Mejor película musical o comedia.

Además Daniel Craig, protagonista de la película, también se hizo con una nominación a la categoría de Mejor actor de musical o comedial.

El ángel de la muerte: película nominada a los Globos de Oro

Esta película está basada en una historia real, la cual cuenta la historia de un enfermero que está detrás de la muerte de los pacientes de un hospital.

Está protagonizada por Eddie Redmayne, quien consiguió una nominación en los Globos de Oro a Mejor actor de reparto .

RRR: película nominada a los Globos de Oro

RRR es una película de la India, por lo que está nominada a Mejor película de habla no inglesa.

La historia está ambientada en 1920 y muestra la colonización británica y a dos revolucionarios que le hacen frente.

All Quiet on the Western Front: película nominada a los Globos de Oro

All Quiet on the Western Front (Sin novedad en el frente) también está nominada a Mejor película de habla no inglesa .

Es una película alemana que cuenta la historia de un joven quien, junto con sus amigos, van a la guerra.

Con el único detalle de que mintieron acerca de su edad para poder enlistarse.