Antes de conocer a todos los ganadores de los Globos de Oro 2023, ya tuvimos la primera muestra del glamour de Hollywood con el desfile de personalidades de la Alfombra Roja.

Las que más destacaron fueron las actrices, quienes llevaron sus mejores vestidos a los Globos de Oro 2023, luego que la ceremonia se cancelara en 2022 por diversos escándalos.

Sin embargo, de todo el talento que vimos desfilar en la Alfombra Roja, a nuestra consideración fueron estas 6 estrellas las que se robaron la noche con sus vestidos.

Las 6 actrices con los mejores vestidos en la Alfombra Roja de los Globos de Oro 2023, fueron:

Anya Taylor-Joy Jenna Ortega Selena Gomez Hilary Swank Salma Hayek Ana de Armas

Anya Taylor-Joy en los Globos de Oro 2023

Anya Taylor-Joy fue la primera en deslumbrar con un vestido amarillo monocromático de dos piezas en la Alfombra Roja de los Globos de Oro 2023. Su atuendo es Christian Dior.

En 2022, Anya Taylor-Joy destacó por la película de El Menú, la cual no estuvo nominada. Actualmente se encuentra trabajando en Furiosa, la precuela de Mad Max: Fury Road.

Anya Taylor-Joy (Frederic J Brown vía AFP)

Jenna Ortega en los Globos de Oro 2023

Jenna Ortega es sin duda la actriz del momento, cosa que dejó claro en la Alfombra Roja de los Globos de Oro 2023 con un vestido rosa, el cual recordó a la era de Jane Fonda.

Tras el éxito de Merlina, la cual está nominada; Jenna Ortega ya se está preparando para la segunda temporada del show; mientras tendrá el estreno de Scream 6 en este 2023.

Jenna Ortega (Frederic J Brown vía AFP)

Selena Gomez en los Globos de Oro 2023

Selena Gomez es otra de las que no pueden faltar en las grandes premiaciones; en la Alfombra Roja de los Globos de Oro 2023 la vimos con un vestido negro largo, acompañado de estolas moradas.

Selena Gomez llega a la premiación con una nominación por Only Murders in the Building, siendo este su regreso triunfal a la actuación, luego de mantener un bajo perfil durante varios años.

Selena Gomez (Frederic J Brown vía AFP)

Hilary Swank en los Globos de Oro 2023

El embarazo de Hilary Swank no fue impedimento para que la actriz estuviera en los Globos de Oro 2023, con un vestido verde de Prada, el cual le hizo lucir su vientre.

Aunque Hilary Swank no está nominada en esta ocasión, tendrá una participación importante en la ceremonia al presentar un premio.

Hilary Swank (Frederic J Brown vía AFP)

Salma Hayek en los Globos de Oro 2023

Salma Hayek será una de las anfitrionas de los Globos de Oro 2023, y claro que se tenía que robar la Alfombra Roja con un vestido con transparencias plateado.

Tras Eternals, Salma Hayek no tiene un proyecto con una gran productora en puerta; aunque muchos esperan su regreso como Ajak en las futuras entregas del UCM.

Salma Hayek (Frederic J Brown vía AFP)

Ana de Armas en los Globos de Oro 2023

Finalmente tenemos a otras de las actrices jóvenes del momento; Ana de Armas se hizo presente en los Globos de Oro 2023 con un vestido negro con un diseño blanco en todo el frente.

Aunque se esperaba que Blonde de Ana de Armas fuera nominada, los organizadores pasaron por alto la película; de hecho se cree que será la gran ignorada, pues no parece figurar en ninguna premiación.