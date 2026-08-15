A través de su equipo legal, Selena Gómez calificó las acusaciones por presunto fraude en Wondermind como carentes de fundamento legal y anunció que presentará una moción para desestimar el caso.

Esto luego de que Selena Gómez, junto a su madre Mandy Teefey y su exsocia Daniella Pierson, enfrentan una demanda federal por un presunto fraude de 1.2 millones de dólares relacionado con su plataforma de salud mental, Wondermind.

Los inversionistas alegan haber sido engañados con promesas falsas sobre el éxito de la empresa, supuestas alianzas con bancos importantes y la participación de Gómez en el área de marketing.

Selena Gómez rechaza acusaciones por fraude y buscará que se desestime la demanda

Selena Gómez ha respondido a las denuncias de fraude a través de su abogado, Mathew S. Rosengart, quien ha calificado las acusaciones de “completamente infundadas” y sin mérito, tanto desde el punto de vista fáctico como legal.

Selena Gómez prepara respuesta a demanda por fraude (@selenagomez / Instagram )

El abogado de Selena Gómez declaró que se defenderán “enérgicamente” contra lo que consideran alegaciones falsas.

Mathew S. Rosengart anunció que están presentando una moción para desestimar las reclamaciones en su contra, argumentando que no tienen base alguna.

El abogado enfatizó que es falso que Selena Gómez haya participado de cualquier manera en algún supuesto fraude u otro tipo de conducta indebida.

Daniella Pierson, exsocia de Wondermind, también niega las acusaciones por fraude

Aunque en la demanda presentada por los inversionistas se alega que Gómez descuidó sus deberes contractuales como jefa de marketing y que se distanció de la empresa, fuentes cercanas a la cantante sostienen una versión diferente.

Según estas fuentes, aunque Selena no participa en las operaciones diarias de Wondermind, ha invertido millones de dólares de su propio capital a lo largo de los años para apoyar el proyecto y a su madre, incluso inyectando más fondos inmediatamente después de enterarse de contratiempos financieros previos.

Daniella Pierson, exsocia y exdirectora ejecutiva de Wondermind, también ha negado categóricamente las acusaciones y asegura tener documentación y registros financieros que respaldan su posición.

Mandy Teefey, madre de Selena y cofundadora de la startup, no ha emitido comentarios públicos sobre el proceso legal hasta el momento.

Los demandantes habrían descubierto la crisis financiera de la plataforma de salud mental, Wondermind, a través de reportajes periodísticos, tras lo cual decidieron emprender acciones legales para recuperar su capital.