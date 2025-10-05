Cazzu -de 31 años de edad- es fan de la música de Luis Miguel. Admitió que su admiración por el cantante viene por parte de una de sus tías.

La admiración de Cazzu por Luis Miguel -de 55 años de edad- llegó a tal punto que, incluso, pidió que la llevarán a verlo a uno de sus conciertos como regalo de cumpleaños.

Cazzu confiesa que es fan de la música de Luis Miguel

Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu, ha confesado que a lo largo de su trayectoria ha escuchado a cantantes mexicanos y mostrado admiración por ellos.

Tal es el caso de Luis Miguel, quien cuenta con una base sólida de fans en Argentina e incluso eligió este país para terminar su gira en diciembre del 2024.

Cazzu, trapera. (@Cazzuuuuuu)

En entrevista para el podcast de Marie Claire, Cazzu admitió ser fan de la música de Luis Miguel luego de que una de sus tías escuchaba sus canciones.

Durante su conversación, Cazzu confesó que en su familia había dos bandos entre Alejandro Sanz y Luis Miguel, y ella se decantó por El Sol de México.

“¿Sabes que igual a LuisMi lo empecé a escuchar un poco después porque hay un beef en mi casa que es una tía fan de Luis Miguel, una tía fan de Alex Sanz? Y era como que: ‘A ver, ¿Para quién jugás?’” Cazzu

Cazzu reconoció que su admiración a Luis Miguel fue tal que, incluso, una vez pidió que la llevaran a uno de sus conciertos como su regalo de cumpleaños.

Cazzu no se arrepintió de está decisión, y es que confesó que la experiencia de ir a un concierto de Luis Miguel estuvo increíble.

“Me acuerdo que para uno de los conciertos acá pedí de regalo de cumpleaños que me llevaran a ver a Luis Miguel. ‘¿Qué querés de cumpleaños?’ ‘Llévame a ver a Luis Miguel’ increíble” Cazzu

Luis Miguel (Agencia México)

A Cazzu le encantaría colaborar con Luis Miguel, aunque lo ve imposible

Cabe recordar que no es la primera vez que Cazzu muestra su admiración por Luis Miguel.

Y es que a finales de mayo, cuando anunció su gira Latinaje en Vivo, Cazzu compartió que uno de los famosos con los que le gustaría colaborar es El Sol de México.

Aunque reconoció que es casi imposible que pueda colaborar con Luis Miguel, Cazzu señaló que sería para ella un sueño.

“Hablando de acá, por ejemplo de México, a ver podría ser Luis Miguel, pero sabemos que no voy a grabar con Luis Miguel, pero me gusta mucho” Cazzu

Cazzu puntualizó que también le gustaría colaborar con la Banda MS.

“Me gusta mucho la Banda MS, por ejemplo” Cazzu

Las declaraciones de Cazzu llamaron mucho la atención, pues C hristian Nodal reveló que no quisiera hacer un dueto con Luis Miguel ya que considera que no están en el mismo rango vocal.

Sin embargo, admitió que le encantaría que Luis Miguel cantará algunas de sus composiciones.

“Que él grabara una canción mía sería glorioso, pero que yo cante con Luis Miguel, no creo que estemos en el mismo rango vocal” Christian Nodal