¿Se burló de Belinda? Así respondió Lupillo Rivera cuando la escuchó decir que no necesita de un novio para poderse dar la vida que ella quiere.

Lupillo Rivera de 50 años de edad acudió al programa Hoy en donde habló sobre su papel como juez en el programa El Retador, sin embargo no pudo evitar terminar hablando sobre su relación con Belinda.

En plena celebración por su cumpleaños número 33, Belinda se convirtió en tendencia por decir que nunca ha necesitado un novio para darse la vida que quiere. De inmediato muchas personas señalaron que era una indirecta para Christian Nodal.

Dicen que Belinda no sabía lo que significaba su propio álbum “Utopía”

En medio de la controversia, Lupillo Rivera fue cuestionado sobre este tema y así reaccionó a las declaraciones de Belinda.

El jueves 18 de agosto el programa Hoy contó con la presencia de Lupillo Rivera, quien llegó para hablar de la segunda temporada del programa El Retador.

Durante la emisión a Lupillo Rivera se le recordó su relación con Belinda y es que no solo fueron los constantes comentarios sobre la actriz de 33 años de edad, sino que además le mostraron opciones para modificar el tatuaje que tiene en su brazo y con el que cubrió el rostro de la famosa.

La sección ‘¿De qué me hablas?’ fue dedicada a las diferentes polémicas que giran en torno a Lupillo Rivera, incluyendo las declaraciones de Belinda en donde afirmó que no necesita de un hombre para poderse comprar lo que quiere.

Al regresar de la nota sobre las declaraciones de Belinda, Lupillo Rivera apareció tapándose la boca por lo que de inmediato Shanik Berman destacó que se estaba burlando.

Luego de que Andrea Escalona le cuestionó de manera directa su opinión, Lupillo Rivera prefirió quedarse callado.

Ernesto Buitrón le preguntó a Lupillo Rivera si en algún momento Belinda le pidió dinero como Christian Nodal lo ventiló en su cuenta de Twitter.

Sin querer entrar en más detalles, Lupillo Rivera solo destacó que fue un tiempo que fueron felices pero que ya se había acabado y que los dos habían continuado con su vida.

“Yo lo que puedo comentar de Belinda es que fue un tiempo que pasamos muy felices, se acabó y cada quien continúo por su lado, yo más detalles no les puedo dar porque no me gusta dar detalles”

Lupillo Rivera