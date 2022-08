Belinda ha declarado que no necesita novio para darse una vida de lujos, y enseguida, René Franco arremetió contra ella contando una fuerte experiencia del pasado.

En 2006, Belinda lanzó su segundo de estudio álbum llamado “Utopía”, pero René Franco de 57 años de edad, aseguró que ella no tenía ni idea de lo que significaba esa palabra.

El video que Belinda de 33 años de edad, subió para hablar sobre su vida de lujos sin necesidad de un novio, ‘orilló’ a René Franco a platicar la experiencia con la cantante.

René Franco fue claro al decir “yo no había hablado de ti, pero ahora lo haré”, esto luego del video de Belinda pronunciándose luchona sin necesidad de un novio.

Las amenazas del locutor de ‘La Taquilla’ se hicieron realidad, cuando contó una terrible circunstancia en la que cachó a Belinda, en 2006.

René Franco contó que Belinda no tenía la menor idea lo que significaba “Utopía”, el nombre de su segundo álbum de estudio que lanzó en 2006.

Este álbum fue todo un éxito en la carrera de la cantante, pues de ahí salieron exitosas canciones como:

Pero ¿cómo fue que René Franco cachó a Belinda?

El locutor se ha desempeñado por mucho tiempo como conductor, por lo que se llegó a encontrar con muchos artistas, una de ellas Belinda.

René Franco contó que encontró a Belinda “grabándose de memoria el significado de utopía -antes de salir a un programa-”.

Belinda compartió un video señalando que no necesita de novios para darse una vida de lujos, “aquí somos mujeres trabajadores”, pero eso no le agradó a René Franco.

El locutor de La Taquilla apuntó que Belinda la regó al hacer esos comentarios, “ya nadie se acordaba y reviviste la herida”.

Y señaló que a su parecer, “Belinda hace esos videos dirigidos a nadie y se pone de pechito, para que la rematemos a la portería”, y lo cumplió con su crítica.

René Franco dijo creer que el video de Belinda es prueba de que “culpabilidad manifiesta”.

“Diste una explicación no pedida, me haces pensar que tu consciente te despierta por las noches y me hace sospechar que en verdad sí lo necesitas”.

René Franco, locutor.