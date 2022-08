Lupillo Rivera, juez de El Retador, termina hablando de Belinda y sus recientes declaraciones en donde aseguró que nunca ha necesitado un novio para darse la vida que quiere.

Para promocionar el programa El Retador, Lupillo Rivera acudió al programa Hoy, sin embargo las bromas sobre el tatuaje que se hizo de Belinda y los recordatorios sobre su ruptura con la cantante de 33 años de edad no pudieron faltar.

Esta no es la primera vez que por El Retador a Lupillo Rivera de 50 años de edad le recuerdan su relación con Belinda, y es que en el programa Arath de la Torre imitó a Christian Nodal. ¿Será que no la ha podido olvidar?

Este jueves 18 de agosto el programa Hoy se engalanó con la visita de Lupillo Rivera, quien llegó para hablar sobre la nueva temporada del programa El Retador, donde es juez.

Sin embargo durante el programa no pudo evitar ser cuestionado sobre Belinda y sus recientes declaraciones de que no necesita un hombre para poderse comprar lo que quiere.

Todo sucedió en la sección ‘¿De qué me hablas?’, Lupillo Rivera fue cuestionado sobre las declaraciones de Belinda y que muchos consideran que habrían sido una indirecta para Christian Nodal.

En un primer momento, Lupillo Rivera se mantuvo en silencio, pero ante los constantes cuestionamientos destacó que lo único que podría comentar es que fue un tiempo feliz pero ya se había acabado y los dos habían seguido con su vida.

“Yo lo que puedo comentar de Belinda es que fue un tiempo que pasamos muy felices, se acabó y cada quien continúo por su lado, yo más detalles no les puedo dar porque no me gusta dar detalles”

Lupillo Rivera