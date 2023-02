Sasha Sokol reclama que el abuso de Luis de Llano pierda “seriedad” ante el supuesto hijo que perdió.

En marzo se cumple un año de que Sasha Sokol denunció públicamente a Luis de Llano, por tener una relación con ella cuando era menor de edad.

La cantante de 52 años de edad se ha tenido que enfrentar a la revictmización por parte del productor y otras personas.

Por si fuera poco, el actor Javier Dueñas asegura que Sasha Sokol perdió un hijo de Luis de Llano.

“Me tocó saber de estos abusos, incluso Sasha perdió un hijo de esta misma persona a la que ella acusa” Javier Dueñas

Sasha Sokol ya se manifestó por esta desafortunada declaración y pide seriedad en el manejo de su caso de abuso.

Sasha Sokol / Luis de Llano (Agencia México)

Sasha Sokol exige que no se trate a la ligera el abuso

Luis de Llano habló de su relación con Sasha Sokol en una entrevista con Yordi Rosado, donde tomó a la ligera lo ocurrido.

Incluso el productor reveló que lo acusaron de haber embarazado a alguien, pero no especificó si se trataba de Sasha Sokol.

“A mí me acusaron de haber embarazado a alguien, pues a mí que me lo comprueben, yo no me acuerdo de haber embarazado a nadie” Luis de Llano

Ahora, el actor Javier Dueñas dijo que él fue testigo de la relación de Sasha Sokol y Luis de Llano, y que incluso la cantante había perdido un hijo.

Sasha Sokol y Luis de Llano (Especial )

Estas declaraciones habrían molestado a Sasha Sokol, quien compartió un contundente mensaje en Twitter.

“Hago un llamado a que los asuntos de abuso se traten con seriedad. Sorprende la irresponsabilidad de quien se atreve a hacer declaraciones de esa naturaleza. Basta de frivolidad y ligereza en temas tan serios. Es importante subir el nivel de la conversación”º Sasha Sokol

Pidió que se trate con seriedad su caso de abuso, pues le parece irresponsable la forma en que este actor habló del tema.

Exigió que no se tome a la ligera el tema del abuso, pues es momento de hablar abiertamente de esta problemática.

Sasha Sokol condena las declaraciones de Javier Dueñas (Twitter/@sashasokol)

A un año de la denuncia de Sasha Sokol, Luis de Llano no cree haber hecho nada malo

Después de que Sasha Sokol denunciara a Luis de Llano por abusar de ella, el productor compartió un comunicado donde aseguró que no cometió ningún delito.

El productor le pidió una disculpa a Sasha Sokol: “Mi relación con Sasha siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia”.

Por su parte, Sasha Sokol manifestó que no ha sido nada fácil denunciar a Luis de Llano y no le sorprende que no se arrepienta de sus actos.

La cantante denunció a Luis de Llano por daño moral y hasta el momento no ha dado declaraciones de cómo va el proceso legal contra el productor.

Ahora Sasha Sokol condena las recientes declaraciones de Javier Dueñas y exige seriedad al manejar los casos de abuso.