Sasha Sokol: ¿Por qué pide dinero en la demanda contra Luis de Llano? Esto sabemos sobre cómo va el proceso legal en contra del productor.

A seis meses de que Sasha Sokol rompió el silencio sobre el abuso que sufrió en manos de Luis de Llano cuando era menor de edad, la cantante habló sobre porque decidió ejercer acciones legales en contra del productor.

Sasha Sokol de 52 años de edad señaló que lo mínimo que puede pedir por el abuso que sufrió cuando era menor de edad es una disculpa e indemnización por parte de Luis de Llano de 77 años de edad.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol utilizó sus redes sociales para denunciar a Luis de Llano por el abuso que sufrió cuando era menor de edad.

En medio de la controversia, Sasha Sokol anunció que presentó una demanda en contra de Luis de Llano y que sus abogados se encargarían de todo el proceso.

A su llegada a la Ciudad de México, Sasha Sokol fue cuestionada sobre algunos reporteros sobre cómo va su proceso legal en contra de Luis de Llano.

En el video compartido por el canal de Youtube ‘delarosa tv’, Sasha Sokol destacó que no podía hablar del tema debido a las acciones legales que se están llevando a cabo.

“No podemos hablar del proceso porque eso es lo que pide el proceso mismo. Ustedes se van a enterar cuando me dé la disculpa”

Al ser cuestionada sobre si se encuentra tranquila, Sasha Sokol confesó que está pasando un momento difícil, al igual que la familia de Luis de Llano.

“No es para nada una época tranquila, ninguna persona que haya vivido lo que yo viví podría estar tranquila. No estoy tranquila, estoy pasando un momento difícil, mi familia también. Me imagino que la familia de Luis también está pasando un momento difícil”

En el video Sasha Sokol se dijo confiada de que al final se hará justicia sin importar el tiempo que se tarde.

Sasha Sokol puntualizó que quiere que se conozca la verdad y se le ofrezca una disculpa pública pues considera que es lo mínimo que se merece.

“Lo único que estoy buscando que se estabilice la verdad, que me ofrezca una disculpa, me parece que es lo mínimo que se puede pedir”

En su conversación, Sasha Sokol señaló que la indemnización económica que se solicita en la demanda no es para ella sino para una institución.

“El monto no es para mí es para una asociación con la que firmé un convenio en el que se entrega el 100% se llama ADIVAC A.C. y creo que es importante que haya un monto”

Sasha Sokol destacó que para ella es muy importante que se establezca un monto para demostrar que este tipo de actos tienen consecuencias.

“Los actos tienen consecuencias, pero si quitamos las consecuencias que mensaje le estamos dando a la gente que está pensando en hacer algo de esta naturaleza pues no pasa nada. En la tierra del no pasa nada y eso no es bueno”

Sasha Sokol