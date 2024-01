Se sorprende Sasha Sokol de 53 años de edad, de que Luis de Llano de 78 años de edad promueva Ley Magno y siga hablando de ella, aquí sus declaraciones.

Sasha Sokol esta en el ojo del huracán, pues hizo nuevas y contundentes declaraciones sobre su ex representante, Luis de llano, a quien demando tras las violencias que vivió con él en una relación desigual y abusiva.

La cantante hablo de la Ley Magno que promueve Luis de Llano y que busca proteger a los hombres señalados injustamente de agresión o abuso sexual.

Recordemos que Sasha Sokol compartió hace algunos meses que Luis de Llano fue condenado por daño moral.

Después de que lo demando en redes sociales en marzo de 2022 por abusar de ella cuando era menor de edad, aunque él apeló dicha sentencia.

Sasha Sokol permanece decidida en su conflicto legal contra Luis de Llano, condenado previamente por daño moral a raíz de la acusación de la artista sobre su relación cuando ella era menor de edad.

Durante su encuentro con la prensa en el aeropuerto de la ciudad de México, la ex Timbiriche asegura que, a pesar del resultado obtenido, no descansará hasta que las autoridades ratifiquen el mencionado veredicto.

“Siento que he logrado cosas importantes hasta ahora, pero como ustedes saben todavía estoy en el proceso de la tercera instancia y espero muy pronto poder darles la noticia de que ya esa instancia también terminó… Tengo fe en que estoy haciendo lo correcto”

Posteriormente, cuando se le pidió su opinión sobre la Ley Magno, y el apoyo que ha expresado su agresor, Luis de Llano, la cantante comentó que esta de acuerdo en que se debe de proteger con equidad.

Es decir, a mujeres y hombres, no obstante, le sorprendió de “de una forma dolorosa” que su ex representante se pronunciara tan pronto y de manera pública.

“A mí me parece fundamental que la ley sea equitativa para hombres y para mujeres, me sorprende de alguna forma dolorosa, que una persona que ha aceptado públicamente la relación ilícita que sostuvo con una menor de edad, promueva esta ley”.

Cabe señalar que la polémica Ley Magno busca proteger los derechos, principalmente de los hombres, que son señalados por agresión o abuso sexual, y que esta iniciativa es apoyada por Luis de Llano.

En esta misma intervención, Sasha Sokol aclaró aclaró si el mensaje en X, antes Twitter, que hizo referencia a la palabra cinismo, fue una indirecta a Luis de Llano:

Sasha Sokol volvió a dar detalles del proceso legal que enfrenta contra Luis de Llano, pues ella continuará con la demanda.

La cantante subrayó que no se detendrá en su proceso legal hasta lograr que el productor no vuelva hablar de ella ni de la relación que sostuvieron hace varias décadas.

Pues como sabemos, Luis de Llano pretende escribir un libro sobre lo sucedido y Sasha Sokol le prohibiría utilizar su nombre para eso.

“Escuché que el día que entrevistaron a Luis él mencionó que pensaba tal vez escribir un libro, una de las cosas que pedí en mi demanda es precisamente que él no tenga derecho de volver a hablar sobre esta relación nunca más, espero ganar esta demanda, he ganado las dos primeras instancias y no sé si yo quisiera escribir un libro, lo que sí sé es que es muy difícil que en estas entrevista banqueteras se pueda aclarar a profundidad lo que sucedió, y lo mismo sucede con un Twitter o un Instagram”

Sasha Sokol