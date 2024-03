¿Luis de Llano se hace pasar por víctima? Sasha Sokol lanza un poderoso mensaje este 8 de marzo a dos años de haber acusado al productor por abuso.

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, en el que se destaca la lucha de las mujeres por la igualdad.

Hace dos años, Sasha Sokol -de 53 años de edad- aprovechó este día para denunciar el abuso que sufrió por parte de Luis de Llano cuando era menor de edad.

“Para mí no ha sido nada fácil”: Sasha Sokol llora al enterarse que Luis de Llano no se arrepiente de nada (VIDEO)

La denuncia de Sasha Sokol no se quedó solo en redes pues inició un proceso legal en contra de Luis de Llano -de 78 años de edad-, donde el productor fue sentenciado por daño moral.

Sin embargo, el proceso continúa y es que Luis de Llano apeló la decisión, aunque Sasha Sokol confirmó que ganó las dos primeras instancias.

Sasha Sokol retomó sus redes sociales para hablar sobre lo que ha cambiado luego de que decidió denunciar a Luis de Llano.

En pleno Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol retomó sus redes sociales para hablar sobre cómo había cambiado luego de que decidió denunciar el abuso que sufrió en manos de Luis de Llano.

Fue un 8 de marzo cuando Sasha Sokol decidió alzar la voz luego de que acusó a Luis de Llano por haber abusado de ella cuando todavía era menor de edad.

A dos años de haber denunciado estos hechos, Sasha Sokol retomó sus redes sociales para compartir un poderoso mensaje por el 8 de marzo.

Sasha Sokol empezó su mensaje reafirmando que si decidió contar su historia es para que otras mujeres no pasen por lo mismo.

En su publicación, Sasha Sokol señaló que ha dos años de haber denunciado a Luis de Llano, cambió ella y es que por fin ha podido entender lo que sufrió.

Sasha Sokol compartió que además ha tenido la fuerza de proceder legalmente en contra de Luis de Llano.

También compartió que también ha cambiado el marco legal por lo que ahora ya los abusadores podrán ser condenados sin importar el tiempo.

En ese sentido Sasha Sokol señaló que, si el abuso que sufrió hubiera pasado Hoy, Luis de Llano se podría enfrentar hasta 32 años de cárcel.

En otra de su publicación, Sasha Sokol recordó el caso de la actriz Judith Godrèche -de 51 años de edad- quien denunció al director de cine Benoît Jacquot -de 77 años de edad- por abuso.

Sasha Sokol destacó que la similitud con su caso es increíble, además puntualizó que este tipo de casos ya no se debería de repetir en las nuevas generaciones.

“La similitud con mi historia resulta impactante. En un discurso sin precedentes en los premios César, Godrèche instó a la industria cinematográfica a hacer frente a los abusos sexuales y señaló: ‘¿Es posible que podamos mirar la verdad a los ojos y asumir nuestra responsabilidad en un mundo que está siendo cuestionado? Tengamos el coraje de decir en voz alta lo que sabemos en silencio. Lo que me pasó a mí, no debe pasarle a la próxima generación’”

En su mensaje Sasha Sokol señaló que para ella como para la actriz fue difícil comprender lo que habían pasado.

Sasha Sokol puntualizó que no basta con que las víctimas hablen, sino que la sociedad este dispuesta a escuchar.

En un tercer mensaje, Sasha Sokol habló sobre como Luis de Llano está promoviendo la Ley Magno.

Sasha Sokol señaló que si hay personas que han sufrido difamación, pero cuestiona que Luis de Llano se quiera hacer pasar por víctima cuando mantuvo una relación con una menor de edad.

Y es que Sasha Sokol señaló que aunque Luis de Llano no ha querido mencionar la edad que ella tenía, si ha dado detalles en los que se comprueba que ella era menor de edad.

“En las entrevistas donde me nombra, Luis no acepta explícitamente la edad que yo tenía, pero siempre menciona que la relación sucedió antes de que mis papás me sacaran de Timbiriche mandándome a Estados Unidos para alejarme de él y eso, sucedió cuando yo acababa de cumplir 16 años”

Sasha Sokol consideró como absurdo que se tome la imagen de Luis de Llano para promover una ley contra la difamación, pues sus declaraciones lo han echado de cabeza.

En su mensaje, Sasha Sokol puntualizó que solo busca que Luis de Llano le ofrezca una disculpa pública por lo que le hizo y por haberla atacado.

“Yo no lo ataqué, yo busco que ofrezca una disculpa por haberme atacado él a mí. Nada de lo que he dicho ha sido una injuria, como ya ha sido probado de acuerdo a las leyes mexicanas”

Sasha Sokol puntualizó que lo que le ha molestado a Luis de Llano es que el juicio se haya hecho mediático.

En ese sentido, Sasha Sokol acusó que Luis de Llano está intentando hacerse la víctima sin aceptar las consecuencias de sus actos.

“Luis de Llano intenta hacerse pasar por víctima de las consecuencias de sus propios actos. He padecido su forma de actuar desde los 14, la diferencia es que ya no me paraliza. Ahora, eso mismo, me lleva a alzar la voz. Ya entendí cómo opera y al hacerlo me liberé”

Sasha Sokol