La sentencia que Luis de Llano tiene por daño moral a Sasha Sokol lleva consigo una disculpa pública a la cantante. Sin embargo, a un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmara la sentencia, este ha no cumplido.

Ante ello, Luis de Llano de 81 años de edad, justificó el no atender la sentencia de la SCJN sobre Sasha Sokol porque el proceso legal sigue.

Luis de Llano explica porque no atiende la disculpa pública a Sasha Sokol que sentenció la SCJN

Pese a que Luis de Llano, productor de Timbiriche, ha sido hermético sobre el proceso legal, esta ocasión sí brindó a Venga La Alegría, la justificación a no haberse disculpado con su víctima.

El productor aseguró que la disculpa pública que debe dar a Sasha Sokol “es un amparo”, lo que asegura ha apelado y amparado, por ello no tiene el deber de disculparse.

“Esa disculpa es un amparo y cuando tienes una cosa que tu de alguna forma apelas y amparas, no tienes que hacerlo (...) el tiempo es el que va a decidir las cosas. Yo no he dado una entrevista, es la primera que doy creo en cuatro años, no voy a decir nada ni diré nada”. Luis de Llano, productor.

Pese a sus palabras, dijo estar “en la mejor disposición siempre”.

Por otra parte, pidió a la prensa ya no ser abordado sobre la denuncia, excusando “la corte me pidió no hablar de eso”.

Asimismo, dijo estar apoyado de su familia y amigos, quiénes creen en él.

Luis de Llano acusa que denuncia de Sasha Sokol fue “mediática” y eso “contagió”

El productor Luis de Llano justificó el no haber seguido la sentencia de la SCJN por el daño moral a Sasha Sokol al hablar de un abuso sexual que cometió en la infancia de la cantante.

Y por otra parte, desestimó la denuncia de Sasha Sokol diciendo que tomó relevancia a nivel legal porque se volvió viral.