Sandra Itzel -de 31 años de edad- estaba prácticamente dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, sus pláticas con la producción fueron canceladas, según Sandra Itzel, aproximadamente desde el pasado mes de abril.

Sandra Itzel reveló en entrevista que durante un tiempo fue una opción para entrar a La Casa de los Famosos México 2025.

Pero, a su vez, dijo entender los posibles motivos por los que al final decidieron no seguir adelante con ella.

Sandra Itzel tiene experiencia en la participación de reality shows.

Aún así, no había tenido la oportunidad de estar en uno de convivencia, ya que en los más recientes que estuvo tuvo que cocinar y bailar.

Por lo que, de haber entrado a La Casa de los Famosos México 2025, habría significado su primer experiencia de este tipo.

Sandra Itzel apuntó que, pese a que no se concretó nada en esta ocasión, no se cierra a la posibilidad de participar más adelante.

Incluso, Sandra Itzel mencionó que no tendría problemas en entrar a las versiones internacionales como la de Colombia y Estados Unidos .

“Sí estuve contemplada, solo que hace como tres meses dijeron que ya no. Y pues son decisiones de producción que se entienden, créanme que yo nada me lo tomo personal. [...] Tal vez en esta no, tal vez en un futuro sí”.

Sandra Itzel