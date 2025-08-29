Sandra Itzel -de 31 años de edad- logró que las autoridades le dieran medidas de protección contra Adrián Di Monte por denuncia de violencia de género.

Han pasado tres años de la separación de Sandra Itzel y Adrián Di Monte -de 35 años de edad- la cual terminó en medio de señalamientos de violencia contra el actor.

Sandra Itzel obtiene medidas de protección contra Adrián Di Monte

El miércoles 28 de agosto, Sandra Itzel compartió un comunicado de sus abogados, donde revela que obtuvo medidas de protección contra Adrián Di Monte.

Sandra Itzel denunció a Adrián Di Monte por violencia y sus abogados expresaron que estas medidas de protección son fundamentales para garantizar su seguridad.

“El día 25 de agosto del presente año, las autoridades competentes otorgaron medidas de protección a favor de la actriz y cantante Sandra Itzel” Abogados de Sandra Itzel

Los abogados de la actriz aseguran que ha sufrido violencia verbal, psicológica y digital, pues ha sido blanco de ataques en redes sociales.

“La violencia que enfrenta Sandra Itzel no se limita al ámbito personal, se ha manifestado también en los espacios digitales y mediáticos” Abogados de Sandra Itzel

Sandra Itzel ha sido revictimizada en redes sociales y sus abogados agradecieron a las autoridades aplicar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Sandra Itzel (Instagram | Sandra Itzel)

Sandra Itzel agradece a las mujeres que han creído y apoyado

Por último, el comunicado de Sandra Itzel exhorta a las instituciones gubernamentales a reforzar el cumplimiento de las medidas de protección.

A lo medios para difundir información verídica y con responsabilidad bajo la perspectiva de género.

Sandra Itzel agradeció a quienes la han apoyado desde que denunció a Adrián Di Monte y expresó que se siente más protegida.

“He pasado momentos muy duros, pero gracias a dios, a la vida y su apoyo, sé que no estoy sola”, escribió Sandra Itzel en Instagram.

La actriz y Adrián Di Monte se divorciaron legalmente en 2025.

La publicación de Sandra Itzel dividió opiniones, pues sus seguidores la apoyan y celebran que tenga medidas de protección.

Mientras que otros creen que Adrián Di Monte ya está en otra etapa de su vida, pero Sandra Itzel aclaró que la sigue violentando mediáticamente.