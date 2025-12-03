Nuja Amar, esposa de Adrián Di Monte, planea demandar a Sandra Itzel y revelan las razones.

La pelea legal entre Sandra Itzel -de 31 años de edad- y Adrián Di Monte continúa, pero ahora se le suma una demanda de Nuja Amar.

Nuja Amar demanda a Sandra Itzel por hablar mal de ella en un en vivo

A mediados de noviembre, Nuja Amar reveló que había demandado a Sandra Itzel tras hablar mal de ella en un en vivo.

En entrevista con De Primera Mano, Nuja Amara dio algunos detalles de la demanda contra Sandra Itzel.

“Estamos en un proceso legal, por eso no puedo hablar, pero lo que sí puedo decir es que ya todas las partes involucradas han sido notificadas del tema” Nuja Amar

¡Esposa de Adrián Di Monte DEMANDA a Sandra Itzel por 'mencionarla' en transmisión! Además, la pareja confesó que quieren escribirle a la cigüeña.

Nuja Amar menciona que Sandra Itzel ya fue notificada de la demanda en su contra, por lo que esperaría a que el proceso legal continuara.

Como la demanda está en proceso, Nuja Amar no pudo profundizar en el tema, pero confirmó que la demanda contra Sandra Itzel es por daño moral.

Además, Nuja Amar estaría pidiendo una reparación del daño.

Sandra Itzel (@sandraitzel / Instagram)

Sandra Itzel se burla de la demanda de Nuja Amar

Semanas atrás de que Nuja Amar reiterara que demandó a Sandra Itzel, la actriz fue cuestionada sobre el tema y se burló de la esposa de Adrián Di Monte.

“¿Siguen hablando de mí?”, dijo despreocupada Sandra Itzel sobre las declaraciones de Nuja Amar.

“No puedo creer que sigan hablando de mí (…) Yo ya pensé que hasta hijos tenían, no pensé que estuvieran hablando de mí” Sandra Itzel

Sandra Itzel se burló porque Nuja Amar y Adrián Di Monte -de 35 años de edad- continuan hablando de ella, a pesar de que lleva años separada del actor.

La cantante mencionó que los asuntos legales se los deja a su abogado, por lo que no sabía nada de la demanda de Nuja Amar.

Incluso, Sandra Itzel mencionó que no estaba al pendiente de las declaraciones de su ex y Nuja Amar, pues no le interesaba el tema de la demanda.

Por el momento, Nuja Amar insiste en que Sandra Itzel dañó su imagen al insultarla en redes sociales, mientras la cantante no está interesada en hablar de la esposa de su ex.