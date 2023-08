Sandra Echeverría ya no le ve esperanza a su reconciliación con Leonardo de Lozanne y podría ser definitivo su divorcio.

En noviembre de 2022, Sandra Echeverría reveló su separación de Leonardo de Lozanne, tras 8 años de matrimonio.

A mediados del 2023, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne revelaron que estaban tratado de reconciliarse, pero hay una triste noticia.

En mayo, 7 meses después de que revelaran su separación, Sandra Echeverría compartió que se estaba dando una segunda oportunidad con Leonardo de Lozanne.

Al parecer el amor entre Sandra Echeverría -de 38 años de edad- y su esposo era más fuerte, y su matrimonio podría continuar.

Sin embargo, recientemente Sandra Echeverría reveló que la reconciliación no está funcionando y es posible que el divorcio sea inminente.

“Estamos viendo si eso va funcionar o no, la verdad no hay mucha esperanza, ni modo. Me quedo muy en paz, muy tranquila de saber que se dio todo y estamos en eso, todavía no es un no definitivo”

Sandra Echevrría