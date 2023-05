Durante un encuentro con la prensa, Leonardo de Lozanne confirmó que sí anda volviendo con Sandra Echeverría -de 38 años de edad-.

Y a pesar de que aseguró que no muchos le preguntan por su vida personal, Leonardo de Lozanne -de 52 años de edad- aseguró que no era una “novedad”.

Pues además de su amor, el cantante aseguró que su hijo es un gran motivo para hacer todo lo posible.

En un encuentro con la prensa de ‘Sale el Sol’, el cantante Leonardo de Lozanne confirmó que sí está volviendo con Sandra Echeverría.

Y a pesar de “ya no es ninguna novedad”, Leonardo de Lozanne agradeció a los medios por no preguntar demasiado sobre su vida privada.

Pues a pesar de que su relación y familia es importante, prefiere que se le reconozca por su trabajo.

“La verdad no es que no hable de eso, en el mundo del rock no es tan importante la vida personal (…) lo cual agradezco mucho, quiere decir que les importa más mi trabajo”

