El reconocido actor Samuel L. Jackson, está en medio de la polémica debido a una publicación tras la final del Mundial 2026, donde crítico públicamente a Argentina.

En dicha publicación Samuel L. Jackson llamó a no apoyar a Argentina, pues señaló que la nación sudamericana es “uno de los países más racistas del mundo”.

Samuel L. Jackson pide a afrodescendientes que no apoyen a Argentina

A través de una historia de Instagram, Samuel L. Jackson publicó una imagen de Stephen, el personaje de Django Unchained, con la playera de Argentina.

Samuel L. Jackson critica a Argentina (@samuelljackson)

Junto con esto, Samuel L. Jackson escribió un texto donde solicitaba a la comunidad negra que no apoyara a la selección de Argentina debido al historial de racismo del país.

El mensaje fue fuerte en todo sentido, pues comparaba a todos los afrodescendientes que apoyan al equipo sudamericano con Stephen, alguien servil hacia la comunidad blanca.

Recordemos que en la película de Quentin Tarantino, Stephen encarna al esclavo que colabora con sus opresores, un arquetipo siendo incluso más racista que los propios esclavista.

Con lo cual no ocultó su animadversión hacia la afición argentina en general, así como a aquellos que consciente o inconscientemente, apoyaron al equipo.

Samuel L. Jackson ha denunciado el racismo en otros ámbitos deportivos

La crítica de Samuel L. Jackson a Argentina no es aislada, en tiempo recientes el actor se ha adentrado en el ámbito deportivo para denunciar las prácticas racistas.

Recordemos que hace un par de años, Samuel L. Jackson fue parte del medio tiempo del Super Bowl, donde hizo una parodia del Tio Sam, personaje patriótico o propagandístico de Estados Unidos.

Aún así su crític no fue tomada de buena manera por muchos aficionados de Argentina, señalando que estaba generalizando a todo el país por unos cuantos.

Sin embargo, personas de otros países que fueron parte del Mundial 2026 señalaron los gestos racistas de los argentinos, incluyendo gestos de mono contra jugadores.

Sin olvidar que fueron hostiles contra las aficiones de África, Medio Oriente e incluso Europa, que contaban con jugadores mestizos o afrodescendientes.