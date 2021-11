Ahora que tiene su estrella en el emblemático lugar, Salma Hayek recuerda terrorífica historia de cómo casi muere en Paseo de la fama de Hollywood.

La nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, contó durante la revelación de su estrella en el Paseo de la fama en Hollywood como casi muere a los dos años de llegar a Estados Unidos.

Durante la ceremonia de revelación de su estrella en el Paseo de la fama en Hollywood, Salma Hayek contó estuvo a punto de ser apuñalada por un hombre.

Parte del discurso de la actriz mexicana triunfante en Hollywood, fue cómo la ciudad estadounidense le daba ‘señales’ para no seguir su sueño como actriz.

Literalmente, la veracruzana señaló que vivió “una historia de terror”, la cual aconteció a los “dos años de haber llegado a Estados Unidos”.

Narró que unos amigos de México le pidieron les diera un tour por el Paseo de la fama de Hollywood, de donde querían comprar algunos souvenirs para su familia.

Sin embargo, la trágica historia comenzó cuando un hombre que se encontraba tirado en el piso, pronunció algunas palabras en contra de la actriz.

“Un hombre tirado en el piso me dijo algo que no me atrevo a repetir, yo me seguí caminando, lo ignoré por completo, pero él sacó un cuchillo”.

Salma Hayek, actriz.