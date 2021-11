Salma Hayek devela su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La actriz ha quedado inmortalizada en uno de los lugares más importantes de la industria cinematográfica.

Actualmente, la actriz mexicana, Salma Hayek es una de las figuras latinas más importantes de Hollywood y con una exitosa carrera, ante esto la artista develó su estrella en el Paseo de la Fama.

Ante tal honor, Salma Hayek agradeció el reconocimiento, así como dedicó su estrella a todos los fans, los cuales le dieron ‘valor’ para seguir sus sueños y triunfar en el cine estadounidense.

Mismos que acudieron a la ceremonia de develación, para apoyar a la mexicana Salma Hayek, entre ellos muchas personas hispanas.

Asimismo, la veracruzana apuntó que este era un día de inmensa alegría para ella, pero también de “curación” por un episodio “terrorífico” de su pasado.

Luego de que Salma Hayek, recordó que dos años después de haberse mudado a Estados Unidos, sufrió un ataque con un par de amigos en Hollywood Boulevard, cuando un hombre los amenazó con un cuchillo.

Afortunadamente, la actriz y sus amigos lograron huir, pero ante el trauma cada vez que pensaba en este lugar, recordaba el terror que vivió en aquella ocasión.

“La verdad es que esa noche cuando me fui a casa, me dije: ‘¿qué estoy haciendo aquí? Nadie quiere que esté aquí, casi me matan hoy’”.

Salma Hayek