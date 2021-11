Durante una entrevista, Salma Hayek llora al recordar a “Ajak”, su personaje en ‘Eternals’ pues asegura que vio a todos los latinos reflejados en ella.

La nueva película de Marvel, ‘Eternals’ ya se estreno en todos los cines del mundo y, con ello, las entrevistas han comenzado a salir a la luz.

Hace unos días se reveló una entrevista con Victoria Alonso, presidenta ejecutiva de Marvel Studios y Salma Hayek, quien da vida al personaje de “Ajak” en ‘Eternals’ para Despierta América.

Durante una de las preguntas, Salma Hayek rompió en llanto al recordar su experiencia durante sus pruebas de vestuario.

Al principio, Salma Hayek aseguró que tenía miedo ya que es claustrofóbica, sin embargo, al verse al espejo comenzó a llorar.

“Cuando me lo puse, me solté a llorar, no así de telenovela pero se me salían las lagrimas y dije ‘¿Qué pasó aquí?’ La imagen me dio algo… Vi mi cara morena con el traje de superhéroe y al ver mi cara vi tu cara, vi mi cara de niña que tuvo que tener tanto valor para soñar grande, vi la cara de todas las niñas, fue una cosa… y me di cuenta de que se había abierto una puerta donde yo no entraba sola sino que adentro de ese traje íbamos todos los latinos juntos que hemos esperado tanto este momento… ¡Ay, que ridiculez! V la cara de la Virgen de Guadalupe, es que se me vino todo encima”

Salma Hayek