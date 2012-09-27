Luego de que se divorciará de la cantante Katy Perry, el actor Russell Brand comentó de nuevo los motivos de su separación a pesar del tiempo que ha pasado desde este suceso.
De acuerdo a una entrevista al programa de televisión australiano “60 minutos”, el actor reconoció que el motivo principal de su divorcio con la cantante fue la “incompatibilidad de caracteres”.
“Si piensas que en tu pareja hay algún tipo de incompatibilidad lo mejor es dejarlo”, comentó el actor.
Asimismo, señaló un ejemplo de que no siempre los polos opuestos se atraen en las relaciones sentimentales; “Si te gusta ir por la montaña en bicicleta sería conveniente que salieras con alguien que compartiera este gusto. Si te gusta el misticismo deberías hacer lo mismo”.
Russell subrayó que él ha cambiado de estilo de vida mientras ella no tanto; “si eres un profesional del tenis y tu pareja es adicta al cristal pues tendrás problemas”.
Actualmente, el cómico y actor ha sido fotografiado con una joven morena paseando por las calles de Suffolk, Inglaterra, tras haber sido captado hace unas semanas junto a la cantante Geri Halliwell.