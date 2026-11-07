Laura Gallacher es una escritora, ilustradora y emprendedora británica que ha ganado notoriedad tanto por su trayectoria profesional, como por su relación con el comediante y actor Russell Brand.

Aunque ha mantenido un perfil relativamente discreto frente a la exposición mediática de su esposo, Laura Gallacher ha desarrollado proyectos relacionados con la creatividad, las manualidades y el estilo de vida familiar.

¿Quién es Laura Gallacher?

Laura Gallacher, también conocida como Laura Brand, es una escritora, ilustradora y empresaria británica. Nació en Inglaterra y creció en Surrey, en el seno de una familia relacionada con el deporte y los medios de comunicación.

Es hija de Bernard Gallacher, antiguo golfista profesional y capitán del equipo europeo de la Ryder Cup, y hermana menor de Kirsty Gallacher, reconocida presentadora de televisión británica.

Laura Gallacher (Especial)

¿Qué edad tiene Laura Gallacher?

Laura Gallacher nació el 28 de junio de 1987, por lo que actualmente tiene 39 años.

¿Quién es el esposo de Laura Gallacher?

El esposo de Laura Gallacher es Russell Brand, comediante, actor y escritor británico.

La pareja se conoció en 2006, durante el Festival Fringe de Edimburgo, aunque retomaron su romance en 2015. Finalmente, contrajeron matrimonio el 26 de agosto de 2017.

Russell Brand y su esposa, Laura Gallacher (ADRIAN DENNIS / AFP)

¿Qué signo zodiacal es Laura Gallacher?

Debido a que nació el 28 de junio, Laura Gallacher pertenece al signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Laura Gallacher?

Laura Gallacher tiene tres hijos con Russell Brand; dos niñas y un niño.

Mabel nació en noviembre de 2016

Peggy que nació en julio de 2018

Su tercer hijo nació en 2023

¿Qué estudió Laura Gallacher?

Laura Gallacher estudió Arte, aunque no se sabe la institución donde realizó su carrera ni si llegó a concluir la misma.

Russell Brand y su esposa, Laura Gallacher (ADRIAN DENNIS / AFP)

¿En qué ha trabajado Laura Gallacher?

Laura Gallacher ha desarrollado diferentes actividades profesionales. Trabajó en el sector de la hostelería, en la administración de restaurantes y clubes nocturnos.

Posteriormente, orientó su carrera hacia el mundo creativo y editorial. Entre sus principales proyectos destacan:

The Joy Journal for Grown-ups: 50 Homemade Craft Ideas to Inspire Creativity and Connection, un libro enfocado en las manualidades y la creatividad

Slow Down and Be Here Now, una obra dirigida al público infantil

Además, Laura y Russell Brand llegaron a organizar actividades y encuentros relacionados con el bienestar y el desarrollo personal. Asimismo, ha ilustrado diversas obras, sin olvidar que crea toda clase de contenido relacionado al hogar.