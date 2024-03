Durante una entrevista, Rubén Albarrán -de 57 años de edad- reveló la razón por la que le “caga” el futbol.

Y es de acuerdo con Rubén Albarrán, el motivo para odiar el futbol sería que no solo un deporte.

Sin embargo, cuando se está en casa o con amigos, Rubén Albarrán no negó que sí se echaría un partido en la calle.

Rubén Albarrán, vocalista de Café Tcvba, afirma que Estado mexicano no garantiza derecho al agua (instacvba / Instagram)

Por esta razón a Rubén Albarrán le “caga” el futbol

La periodista Maribel García entrevistó Rubén Albarrán, quien se encuentra participando en la obra musical ‘Lagunilla, mi barrio’.

Y además de revelar de donde nació su gusto por la música y otros secretos, Rubén Albarrán fue cuestionado sobre el deporte, específicamente, el futbol.

Sin embargo, el integrante y fundador de Café Tacvba reveló que este deporte tan popular en México no le gusta en absoluto.

La razón por la que le “caga” el futbol, reveló Rubén Albarrán, sería que él no considera que el futbol sea un deporte, sino un negocio.

“Porque es un negocio asqueroso” Rubén Albarrán

Sin embargo, el cantante y compositor señaló que no se negaría a jugar en l as calles algún partido del “buen futbol”, pero esta ya no es una actividad tan común.

Pues Rubén Albarrán puntualizo que en estas épocas es difícil ver a los “jóvenes jugando en la calle, o sea, o niños” debido a la inseguridad que se vive en el país.

Finalmente, sobre otros deportes, Rubén Albarrán aseguró que era un “huevón” y su deporte era “arriba del escenario”.

A Rubén Albarrán solo le gusta esta clase de futbol

A pesar que frente a las cámaras Rubén Albarrán reveló que le “caga” el futbol, la periodista señaló que además del callejero, al cantante sí le gusta una clase de este deporte.

Y es que fuera de cámara, Rubén Albarrán reveló que el futbol femenil sí le gusta, ya que este si tiene corazón; por lo que de inmediato le demostró su apoyo a los equipos de mujeres.