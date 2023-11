Rubén Albarrán, protagoniza nuevo escándalo. La actriz Ofelia Medina “desenmascara” al integrante y fundador de Café Tacvba, una de las bandas más populares en México.

En una entrevista concedida a la periodista Matilde Obregón, de 52 años de edad, Ofelia Medina destapó la relación que existe entre su sobrina y Rubén Albarrán.

Relación que asegura, el cantante de Café Tacvba quiere ocultar y es que su sobrina Andrea Medina -de edad desconocida- fue su esposa y es madre de su hija, misma que no quiere reconocer.

Rubén Albarrán (@ru.albarran / Instagram)

Ofelia Medina acusa a Rubén Albarrán de ser irresponsable con su exesposa e hija

Las declaraciones de Ofelia Medina, de 73 años de edad, llegan a unas semanas de haber trascendido que el matrimonio de Rubén Albarrán fracasó.

Aunque Rubén Albarrán -de 56 años de edad- no hizo declaración alguna, Ofelia Medina sí ya que no permitirá que a su sobrina y a la hija de ésta no se les reconozca y mucho menos se les dé un trato digno.

Esto porque, de acuerdo con la actriz, el cantante le prohibió a Andrea Medina decir que estaban casados, lo que a ella no le molestó ya que nunca le interesó estar frente a una cámara y mucho menos la fama.

Situación a la que no le dio importancia hasta que se separaron puesto que el cantante la desconoce, pero también se dejó de hacer cargo de sus responsabilidades y obligaciones como padre.

“Si tienes un hijo con una persona tienes que ser responsable al respecto y con esa persona tambiénª Ofelia Medina

Rubén Albarrán se defiende de acusaciones de Ofelia Medina

Asesorado por un abogado, Rubén Albarrán publicó en sus historias de Instagram un breve comunicado para defenderse de las acusaciones de Ofelia Medina.

De acuerdo con Rubén Albarrán, su situación actual, es decir, su divorcio está siendo tratado por las autoridades correspondientes. Así como niega haberse desentendido de sus responsabilidades y obligaciones.

“Quiero enfatizar que no he descuidado mis responsabilidades y deberes de conformidad con la legislación vigente. Estas acciones son minuciosamente evaluadas por las autoridades encargadas de abordar estos asuntos” Rubén Albarrán

Rubén Albarrán se defiende de acusaciones (@ru.albarran / Instagram)

Por lo que pide respeto por su vida privada así como advierte no dará detalles, lo que supone dará paso a especulaciones las cuales no pueden tener gran peso.

“Esta decisión no debe ser interpretada como una aceptación de las falsedades, ni admisión de culpa ante las acusaciones en mi contra” Rubén Albarrán

Rubén Albarrán se defiende de acusaciones (@ru.albarran / Instagram)

Específicamente las declaraciones de Ofelia Medina, declaración que asegura desinforma y genera antagonismo. Palabras que podrían tener consecuencias legales a los involucrados.

Rubén Albarrán se defiende de acusaciones (@ru.albarran / Instagram)

Y sin más agradece el apoyo que ha estado recibiendo por parte de sus seguidores, a quienes les vuelve a pedir abstenerse de difundir información falsa.