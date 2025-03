Rubén Albarrán -de 58 años de edad- tendría un fuerte parecido con Zayn Malik y un video sería la prueba de este multiverso.

Todo comenzó por un video de Rubén Albarrán en la playa, por lo que usuarios en redes sociales hicieron el resto.

Y es que al parecer es el nuevo y excéntrico look del cantante el que comenzó con las confusiones con el ex One Direction.

Rubén Albarrán (Instagram | Rubén Albarrán)

El video de Rubén Albarrán por el que creen que podría ser Zayn Malik

En TikTok está circulando un video de Rubén Albarrán mientras estaba de vacaciones en las playas de Acapulco.

El video fue compartido por la cuenta de Playa Majahua (@playamajahua).

Siendo que Rubén Albarrán hace una atenta invitación a sus fans y a demás usuarios de la red social.

Esto para se animen a visitar esta bonita playa y el resto de paisajes que Acapulco tiene por ofrecer.

En el video, el líder de Café Tacvba luce su look más reciente, el cual consiste en un enorme copete bicolor de cabello blanco y negro.

Mismo que peina hacia arriba, mientras el resto del cabello permanece corto.

Un estilo que al parecer recordó al de Zayn Malik, quien durante un tiempo, lució los mismos colores en su cabello.

¿Rubén Albarrán o Zayn Malik? El multiverso fue inaugurado por usuarios en redes

Justo como era el propósito, el video promocional de Rubén Albarrán de Acapulco tuvo alcance entre sus fans y usuarios de TikTok.

Siendo entre algunos de ellos que no faltaron algunos comentarios en relación al estilo del cantante.

“¿Qué le pasó a Zayn Malik?“, decía uno de los comentarios destacados en el video de Rubén Albarrán.

Sin embargo, no fue la única persona con la que usuarios le encontraron algún parecido al cantante.

Pues algunos otros evocaron a personajes de película como Cruella de Vil, Ace Ventura y Pepe Le Pew.

Quienes se caracterizan por la cabellera blanca y negra o por el llamativo copete.

Pero sin duda alguna el parecido que más llamó la atención fue el de Rubén Albarrán con Zayn Malik, generando risas entre los usuarios.