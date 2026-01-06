La presentadora Rocío Sánchez Azuara publica mensaje por el cumpleaños de su hija.

Rocío Sánchez Azuara publicó un mensaje por el cumpleaños de su hija a través de su cuenta de Instagram.

En su publicación, Rocío Sánchez Azuara enfatizó que el amor a su hija la une “más allá del tiempo” y que su luz la acompaña.

Mi amada Nanys: A 7 años de tu regreso a la luz, tu alma vive en Dios, y tu presencia me acompaña en cada paso. El amor nos une más allá del tiempo y tu luz no se apagó: me acompaña, me cuida y me guía cada día. Feliz cumpleaños. Rocío Sánchez Azuara

Daniela Santiago Sánchez, hija de Rocío Sánchez Azuara, habría cumplido 38 años de edad.

Por lo que la presentadora Rocío Sánchez Azuara dedicó un bonito mensaje hasta el cielo para recordarla hoy 5 de enero.

Luego de compartir el mensaje a su hija, cientos de seguidores de Rocío Sánchez Azuara mostraron sus muestras de apoyo.

Te abrazo con el alma, mi hermosa Rocío, escribió una internauta.

¿Qué le pasó a la hija de Rocío Sánchez Azuara?

La hija de Rocío Sánchez Azuara, Daniela Santiago Sánchez, murió el 23 de septiembre de 2019, tras una infección que complicó su estado de salud.

A los 12 años de edad, Daniela Santiago Sánchez fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico.

El lupus eritematoso sistemático (LES) es enfermedad autoinmunitaria que no tiene cura.

Dicho padecimiento hace que el sistema inmunitario del cuerpo ataque el tejido sano y que puede afectar la:

Piel

Articulaciones

Riñones

Cerebro y otros órganos

A lo largo de 20 años, Daniela Santiago Sánchez se comportó como “una guerrera” ante su enfermedad, así lo reveló Rocío Sánchez Azuara en diversas entrevistas.