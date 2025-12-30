Rocío Sánchez Azuara de 62 años de edad, encendió las alarmas al compartir que se encontraba en el hospital, pero ya contó que el motivo fue una histerectomía programada.
La conductora de Acércate a Rocío, compartió que tras chequeos médicos recurrentes su ginecóloga le hizo saber que debía someterse a una cirugía porque encontró algo anormal en su cuerpo.
Rocío Sánchez Azuara es hospitalizada por una histerectomía
Con una fotografía desde el hospital, Rocío Sánchez Azuara puso en alerta a sus fans, pero luego salió a compartir que no fue nada de emergencia, sino una cirugía programada.
Por un video en sus redes sociales, fue que la conductora compartió que el 29 de diciembre la programaron para someterse a una histerectomía por lo que a ese momento del video ya no tenía útero.
La conductora explicó que es cuidadosa con sus revisiones médicas y que en una de esas, su ginecóloga encontró algo anormal en su cuerpo.
Según su explicación, debían someterla a una histerectomía encontrando que su útero medía 11 cm cuando normalmente llegan a los 5 cm.
Pese al tamaño de este, Rocío Sánchez Azuara compartió que la patología salió “perfecta” por lo que no hay motivo para alarmarse.
“Era una cirugía programada; todo salió bien (...)Rocío Sánchez Azuara, conductora.
Por otra parte, explicó que su ginecóloga se encontró con fibrosis alrededor de su útero en la cirugía que hizo que esta fuera más prolongada, pero con éxito.
“Se encontró con fibrosis alrededor de mi útero que ya estaba afectando mi vejiga. Mi cirugía duró 3 horas, se complicó un poquito por esta situación”.Rocío Sánchez Azuara, conductora.
Rocío Sánchez Azuara meditó exhaustivamente antes de su histerectomía
La conductora Rocío Sánchez Azuara compartió que tuvo una histerectomía luego de que encontraron un problema con su útero, motivo por el que meditó exhaustivamente.
Sabiendo que le iban a extraer su útero totalmente, Rocío Sánchez Azuara se sinceró diciendo que meditó “antes, durante y después” de su cirugía agradeciéndole a su órgano por haberle dado tres hijas.
Actualmente, Rocío Sánchez Azuara sigue en recuperación tras la cirugía invasiva aunque con buen progreso postoperatorio.