Rocío Sánchez Azuara llama “un pastel de caca” a las palabras del Capi Pérez en su contra; todo empezó por una parodia.

Capi Pérez -de 36 años de edad- ha tenido gran éxito con su programa La Resolana, donde suele hacer parodias de programas de TV Azteca y otras televisoras.

Pero tal parece que una de sus sátiras lo metió en serios problemas o al menos eso dice.

Rocío Sánchez Azuara -de 60 años de edad- conduce uno de los programas más relevantes de TV Azteca, ‘Acércate a Rocío’ y ha estado más de 30 años con la televisora.

Es por eso que la voz de Rocío Sánchez Azuára tendría poder en TV Azteca y si se queja de alguien, lo atienden de inmediato.

O eso aseguró Capi Pérez en el programa de YouTube “Trubulence drag queen y Burrita Burrona”.

Capi Pérez fue cuestionado si había tenido algún “chisme de oficina” y aseguró que sí, gracias a Rocío Sánchez Azuára.

“Yo estuve involucrado en un chisme de oficina, una vez hicimos una parodia de una señorona de Rocío Sánchez Azuara a la que le mando un respeto y un beso. Y a la señoara no le gustó mi parodia”

El conductor dijo que Rocío Sánchez Azuara se quejó de su parodia con altos ejecutivos de TV Azteca y lo mandaron a llamar.

“Ella se quejó con los altos mandos, hicieron una cita con los altos mandos, un careo y ahí me dijo lo que me merecía que me dijera y soporté”

Capi Pérez