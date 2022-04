Ana María Alvarado respondió a la polémica que la relaciona en una pelea con Rocío Sánchez Azuara.

A través de un video, Ana María Alvarado contó la verdad del pleito con Rocío Sánchez Azuara, así como el inicio de este.

Según Ana María Alvarado, la supuesta pelea con Rocío Sánchez Azuara empezó por una “bromita pesada ”.

A Rocío Sánchez Azuara no le pareció la broma de Ana María Alvarado

Hace un par de días se desató un escándalo entre Rocío Sánchez Azuara y Ana María Alvarado.

Los rumores señalaban que ambas famosas estaban de pleito.

Rocío Sánchez Azuara, Ana María Alvarado (@rocio_sazuara / @anamaalvarado)

Ana María Alvarado usó su canal de YouTube, ‘El Precio de la Fama’, para aclarar su supuesta pelea con Rocío Sánchez Azuara.

Si bien negó diferencias entre ellas, sí reconoció que Rocío Sánchez Azuara se molestó por un comentario que le hizo.

“Tal vez sí no era el momento de la broma”, señaló la periodista de espectáculos.

Ana María Alvarado (Agencia México)

La pelea habría surgido en el programa de radio de Maxine Woodside, donde Ana María Alvarado estaba invitada.

Rocío Sánchez participó en la transmisión para hablar sobre su nuevo proyecto en TV Azteca , luego de despedirse de Imagen Televisión.

“En medio de la entrevista, yo le dije: ‘oye Rocío, lo único que no te voy a perdonar, es que te hayas llevado al productor Andrés Tovar, al productor de Sale el Sol.” Ana María Alvarado

Ana María Alvarado defiende que su comentario no fue mal intencionado; sin embargo, sí notó que Rocío Sánchez Azuara se incomodó con la “broma” .

“Ella, como que un poquito a la defensiva, me dijo: ‘no, no me lo lleve”, contó la famosa.

Ana María Alvarado ya arregló las cosas con Rocío Sánchez Azuara

Ana María Alvarado aseguró que no se peleó con Rocío Sánchez Azuara; mas bien, dice, todo se trató de un mal entendido .

Luego del comentario que Rocío Sánchez Azuara no tomó nada bien, Ana María Alvarado buscó aclarar que se trataba de una broma.

“Todavía le aclaré, ‘oye Rocío, es broma”, comentó.

Rocío Sánchez Azuara (@rocio_sazuara / Instagram )

Finalmente, Ana María Alvarado reiteró que no hay pelea con Rocío Sánchez Azuara; al contrario, desea que le vaya muy bien en TV Azteca.

“No me peleé con Rocío, aclaramos las cosas. Yo le deseo que le vaya muy bien en donde esté”, dijo.