‘Acércate a Rocío’, el programa de Rocío Sánchez Azuara en TV Azteca, fue exhibido por mostrar en pantalla a actores pagados.

A través de redes sociales, internautas aseguran que las personas que aparecieron en ‘Acércate a Rocío’ en su emisión de hoy eran en realidad dos vendedores ambulantes de comida.

Los comentarios en redes señalaron que Ricardo y Dante, los dos hombres que estuvieron a cuadro con Rocío Sánchez Azuara fueron actores comprados .

Comentarios exhibiendo actores comprados de 'Acércate a Rocío' (Especial )

‘Acércate a Rocío’, trató el caso de un par de hermanos que denunciaron a su madre por haber matado y ocultado a su padre biológico.

La prueba que confirmaría que se trata de dos vendedores de garnachas sería un supuesto mensaje que circula en redes, donde se solicitan a 10 personas para participar en televisión.

Según se muestra en la publicación, la persona que busca voluntarios para un show de tv (el cual no específica) pagaría 750 pesos por participar.

Comentarios exhibiendo actores comprados de 'Acércate a Rocío' (Especial )

Uno de las personas que identificó a los vendedores de comida dijo que se les debería de preguntar a ver si valía la pena salir en el programa ‘Acércate a Rocío’.

De igual manera, hubo muchos internautas que se burlaron de esta situación y señalaron que no es la primera vez que en los talk show de Rocío Sánchez Azuara se da eso.

Razón por la cual los proyectos de la conductora, quien regresó a TV Azteca, han perdido credibilidad en las audiencias.

Comentarios exhibiendo actores comprados de 'Acércate a Rocío' (Especial )

Rocío Sánchez Azuara recicló una panelista de sus programas anteriores, aseguran

El estreno de ‘Acércate a Rocío’ no ha tenido un buen inicio , no solo porque exhibieron a dos actores pagados, si no también por reciclar panelistas.

A través de Twitter, el reportero Sebastián Reséndiz del programa Hoy aseguró que en el programa de Rocío Sánchez Azuara habían traído a una participante de programas anteriores.

Panelista reciclado del programa: 'Acércate a Rocío' (@SebasResendiz / Twitter)

“Hubieran hecho mejor casting de panelistas, hoy en #AcercateARocio Reciclaron a una participante de un programa anterior.”

Era lo que se podía leer en el tuit que posteó el reporte para evidenciar el mal trabajo que hasta ahora ha sido la producción de ‘Acércate a Rocío’ en TV Azteca.