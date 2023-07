Capi Pérez y Vanessa Claudio son como dos gotas de agua solo que nadie lo había notado y es que nadie les había puesto tanta atención hasta hoy.

Y es que a Carlos Alberto Pérez Ibarra mejor conocido como Capi Pérez se le ocurrió replicar algunas de las sexys fotografías que Vanessa Claudio ha compartido en su cuenta de Instagram.

“Hicimos nuestra versión de algunas fotos de @vanessaclaudio y es impresionante el parecido”, cita Capi Pérez, conductor de Venga La Alegría, junto a su experimento.

El resultado es sorprendente. Capi Pérez, de 36 años de edad, luce tan sexy en traje de baño, tomando café envuelto en una toalla y hasta luciendo lentes de sol, igual que su compañera de 39 años de edad.

Capi Pérez / Vanessa Claudio (@elcapiperez / Instagram)

Sorprende el parecido entre Capi Pérez y Vanessa Claudio tras sexy sesión de fotos

Las reacciones no se hicieron esperar, fans de Capi Pérez de inmediato aseguran que les fue difícil identificar quién es quién por lo que agradecen que usen diferentes tono de color de cabello.

“Nada mas porque el Capi está con el cabello cobrizo qué si no cómo diferenciarlos”, “No es lo mismo, pero es igual”, “¿Cuál es cuál? Es como el juego de gemelas”, “Impresionante el parecido, por un momento me confundí. Me muero muerta de la impresión”,

“Separados al nacer”, “Lo mejor es el perrito de la última foto”, “No mms están geniales”, expresan entre comentarios; sin embargo, no todo es felicidad.

Humor de Capi Pérez ya no divierte ni aunque recurra a Vanessa Claudio

Mientras que los amigos de Capi Pérez le aplaudieron la sesión fotográfica en la que expone su parecido con Vanessa Claudio, no faltó quién le dijera que su humor no es tan divertido como cree sino todo lo contrario.

“¿De verdad todavía hacen gracia estás tonterías del Capi?”, “Ah qué vergüenza con este vate”, “¿Y el chiste cuál es?”, “No sé qué tiene de gracioso este tipo”, “Lo del Capi lo que hace para tragar, de la dignidad ni hablamos verdad”, se lee entre comentarios.

Cabe mencionar que hasta el momento, en tres horas, la réplica de sesión fotográfica ha alcanzado los 197 mil 268 Me Gusta.