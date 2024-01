¿El Capi Pérez no cae bien? Rocío Sánchez Azuara dice sin tapujos que el comediante le cae pésimo y le es “irreverente”; una más se suma a la lista.

Por más que en televisión y en contenido de redes sociales se le vea al Capi Pérez -de 37 años de edad- siendo el más gracioso, queda comprobado que no es ‘monedita de oro’.

En una plática que Rocío Sánchez Azuara -de 60 años de edad- tuvo en ‘Anetteando’, confirmó con pulcritud y sin titubear que odia al Capi Pérez.

Capi Pérez (Capi Pérez Instagram @elcapiperez)

Rocío Sánchez Azuara odia al Capi Pérez “porqué sí”

Luego de expresar “no hay que tomarse las cosas personales”, Rocío Sánchez Azuara reveló a ‘Anetteando’ que odia al Capi Pérez con un simple “porqué sí”.

En una entrevista que la conductora de Acércate a Rocío tuvo con Anette Cuburu -de 49 años de edad- para su canal de YouTube, enfrentó con firmeza su odio al Capi Pérez, su colega en Tv Azteca.

Y es que Cuburu le preguntó argumentando desde los comentario “¿Por qué dicen que odias al Capi Pérez?”, a lo que la conductora respondió “Porqué sí, porque me cae de la fregada”.

Sin titubear y mostrándose totalmente seria sobre la pregunta, Rocío Sánchez Azuara expresó con más de una palabra que el Capi Pérez no es de su gracia.

“Me parece irreverente, me cae muy mal, me cae super mal y se lo digo en su cara además”. Rocío Sánchez Azuara, conductora.

Eso sí, dijo que no quería entrar en detalles y no diría a qué se debe este odio, pero si algo quedó claro es que no le cae bien, pese a que trabajan en la misma empresa.

Lo que sí quiso dejar ver es que el Capi Pérez y ella no se llevan desde que él “me faltó al respeto en un momento”, subrayando “se equivocó, se metió donde no debía”.

Rocío Sánchez Azuara dejó claro que a su edad ya no tiene qué preocuparse por decir “me cae de maravilla, ni madres”, pues aprendió que eso ya no va con ella en su vida.

¿Qué provocó el odio de Rocío Sánchez Azuara al Capi Pérez?

Rocío Sánchez Azuara dejó claro que el Capi Pérez no le cae nada bien, pero ¿qué provocó el odio y rencor hacia el comediante?

Aunque a ciencia cierta se desconoce qué llevó a la conductora de talk show a odiar al Capi Pérez, pero hay rumores sobre el inicio de la pelea.

Rocío Sánchez Azuara en 'Acércate a Rocío' (@acercatearociotv / Instagram)

Se cree todo comenzó luego de que el Capi Pérez hiciera una parodia a Rocío Sánchez Azuara, pero de una forma que a ella no le gustó, pues ella se encontraba de luto por la muerte de su hija.

Ante ello y el hate que se le creó al Capi Pérez con estas recientes declaraciones, este habría ido a buscar a ejecutivos de TV Azteca para que Rocío Sánchez Azuara no volviera a hablar del tema.

Sin embargo, según la información dada, el Capi Pérez salió molesto de la junta con los ejecutivos, pues le hicieron ver que Rocío Sánchez Azuara tiene muchísimo más rating que su programa de fin de semana, La Resolana.

Ahora, son tres personas que se sabe no tienen buena relación con el Capi Pérez: