El Capi Pérez ya se enteró que lastimó a Brandon Peniche con sus parodias, ¿el conductor de Venga la Alegría se disculparía con su excompañero?

A dos años de que salió de Venga la Alegría, Brandon Peniche sorprendió a sus seguidores al revelar que no todo fue felicidad en el matutino de TV Azteca.

Y en entrevista con Anette Cuburu -de 48 años de edad- Brandon Peniche confesó que no tuvo una buena relación con el Capi Pérez y es que no le gustaban las parodias que hacía de él.

Las declaraciones de Brandon Peniche -de 37 años de edad- generaron gran controversia y es que se reveló que entre los conductores de Venga la Alegría si habría problemas.

En medio de la polémica generada, Capi Pérez -de 37 años de edad- ya reaccionó y esto fue lo que dijo sobre las declaraciones de su excompañero de Venga la Alegría.

El Capi Pérez inicia marcha virtual por la cerveza (Instagram @elcapiperez)

Así reaccionó Capi Pérez luego de que Brandon Peniche reveló que sus parodias lo lastimaron

Pese a que han sufrido algunas bajas, los conductores de Venga la Alegría siempre han presumido que mantienen una buena relación.

Sin embargo, Brandon Peniche reveló que no es todo lo que parece y es que exhibió su enemistad con Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como Capi Pérez.

En entrevista, Brandon Peniche confesó que no tiene una buena relación con el Capi Pérez pues las parodias que hacía de él no le parecían.

Tras las declaraciones de Brandon Peniche, el Capi Pérez ya le respondió durante su participación en el programa Pinky Pomise.

Capi Pérez reconoció que le sorprendió mucho las declaraciones de Brandon Peniche después de que trabajaron juntos por tres años.

De manera contundente, Capi Pérez señaló que no se dio cuenta que sus parodias lastimaban a Brandon Peniche.

“No me daba cuenta, cuando hacía mis parodias sobre Brandon, que yo probablemente lo estaba lastimando, lo estaba incomodando” Capi Pérez

Capi Pérez lamentó que en ese momento no se hubiera acercado a Brandon Peniche para cuestionarle si le gustaban la parodias, pues no se imaginó que le estaba causando daño a su compañero.

“No me di cuenta en ese momento y cuando vi ese clip, en vez de enojarme, sinceramente me sentí un poco mal conmigo mismo porque nunca me acerqué a él para preguntarle si le gustaban o no mis parodias o si le gustaba la forma en que yo lo caracterizaba” Capi Pérez

A diferencia de Brandon Peniche, Capi Pérez destacó que recuerda a su compañero con gran cariño y por eso disfrutaba hacer sus parodias, ya que consideraba que era muy genuino pero nunca pensó que le estaba haciendo daño.

“Yo lo recuerdo con cariño. Se me hizo un personaje muy padre que pasó en Venga la Alegría, que mientras más tiempo pasaba en ese programa, más genuino parecía a cuadro y yo disfrutaba mucho hacerle parodias a él porque me parecía muy genuino, muy chistoso, nada más que nunca considere que probablemente a él no le gustaban tanto” Capi Pérez

Capi Pérez reconoció que sabía que a la esposa de Brandon Peniche no le gustaban las parodias, pero nunca imaginó que a su compañero tampoco.

En su conversación Capi Pérez reveló que cuando vea a Brandon Peniche le va a pedir disculpas por sus parodias, ya que está consciente que no a todo el mundo le puede gustar su humor.

“Me tomó por sorpresa y su algún día lo veo le voy a pedir disculpas por lastimarlo con mis parodias. Cuando te dedicas a hacer reír o caes mal o haces reír, no es a huevo que le tienes que caer bien a todos” Capi Pérez

Capi Pérez destacó que respeta la opinión de Brandon Peniche sobre su trabajo y por eso le pedirá una disculpa.

“Entonces a él no le cayó bien lo que yo hacía y es muy respetable. Como tuve los huevos de hacer la parodia, también tendré los huevos de pedirle una disculpa cuando lo vea” Capi Pérez

¿Qué fue lo que dijo Brandon Peniche sobre el Capi Pérez?

En entrevista con Anette Cuburu, Brandon Peniche señaló que no es que le caiga mal el Capi Pérez, sino que no hubo química.

“No me cae mal, no me cae bien, la verdad me da igual. Sin agraviar a nadie ni nada. No hubo química” Brandon Peniche

Brandon Peniche puntualizó que entiende que tenía que pagar piso por ser el nuevo, pero no le gustaron los comentarios que hizo sobre él.

“A mí no me gusta la gente sé que mete conmigo, entiendo que yo debí de haber pagado piso, tenía que pagarlo, pero de pronto se echó dos que tres comentarios fuera que no me agradaron” Brandon Peniche

En su conversación, Brandon Peniche puntualizó que eliminó de su vida al Capi Pérez.

“Pero dije ‘Bueno de aquí a mi vida lo elimino que Dios lo bendiga’” Brandon Peniche

Cabe recordar que Brandon Peniche estuvo en Venga la Alegría del 2018 al 2021, cuando se despidió del matutino para dedicarse a la actuación.